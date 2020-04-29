Макаренко призвал наказывать политиков и СМИ, которые призывают людей выходить на улицу

Москва, 29 апреля. Общественный деятель Эрнест Макаренко резко осудил людей, которые призывают россиян выходить на улицы, протестуя против карантина. Он отметил, что в сложившейся ситуации такие действия могут расцениваться как преступление.

Так Макаренко прокомментировал всплеск заболеваемости в Северной Осетии, где в результате активности таких агитаторов число заразившихся за неделю выросло на 37%.

«Призывать людей выходить на улицы в такой ситуации – это либо запредельная глупость, либо преступное преследование определенных политических интересов. Не слушать рекомендации санитарных властей, не слушать президента – это полное безумие», — пояснил он Nation News.

По его словам, во время эпидемии единственное, что должно беспокоить — это спасение жизней людей. Все остальное, включая политические дрязги, можно решить позже.

Макаренко отметил, что эта ситуация ему напоминает аварию на Чернобыльской атомной электростанции. В то время он работал в Курчатовском институте, и тогда некоторые его коллеги тоже не осознавали опасность в полной мере.

Общественный деятель считает, что люди, которые призывают россиян выходить на улицы, осознанно пытаются ухудшить эпидемиологическую ситуацию. Он призвал власти жестко наказывать не только безответственных политиков, но и СМИ, которые ретранслируют их призывы.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.