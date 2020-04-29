Минздрав РФ рассказал о скорости распространения коронавируса

Москва, 29 апреля. Один инфицированный коронавирусом может заразить от двух до четырех человек, сообщил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Очень важный еще показатель такой, как индекс воспроизводимости и индекс контагиозности, который составляет у коронавируса где-то 2–4%», — рассказал Брико.

Для сравнения: сезонный грипп имеет индекс воспроизводимости около 1,5%, отметил специалист.

По данным на 29 апреля, число зараженных коронавирусом в РФ достигло 99 399. За последние сутки коронавирус выявили у 5841 человека в 82 регионах РФ. В оперштабе уточнили, что 44,9% зарегистрированных за минувшие сутки не имели клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Ранее старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Сморидинцева Игорь Никоноров в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» сравнил смертность от коронавируса и гриппа. Эксперт отметил, что число заболевших гриппом в период эпидемии обычно может превышать 50 тысяч человек в неделю, но смертность от гриппа минимальная. Кроме того, врач прокомментировал заявления так называемых «COVID-диссидентов», которые не верят в существование коронавируса.