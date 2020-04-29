Рудинштейн раскрыл, сколько ток-шоу готовы заплатить Прилучному и Муцениеце после скандала

Москва, 29 апреля. Продюсер и кинокритик Марк Рудинштейн рассказал о внушительных доходах актера Павла Прилучного. По словам Рудинштейна, артист, который недавно оказался в центре скандала с разводом, в период пандемии коронавируса не страдает от недостатка рабочих предложений.

Кинопродюсер отметил, что во время эпидемии съемки фильмов и сериалов продолжаются, однако пока приходится забыть о больших сценах с массовкой.

«Актер уровня Прилучного зарабатывает около 500 тысяч рублей за съемочный день», — отметил Рудинштейн.

Кроме того, продюсер оценил возможные доходы супруги Прилучного Агаты Муцениеце, которая не так давно публично обвинила мужа в рукоприкладстве.

Критик не смог вспомнить больших киноработ актрисы, поэтому предположил, что ее заработок на порядок ниже, чем у Прилучного. При этом Рудинштейн считает, что интерес к Муцениеце может возрасти после семейного скандала. Также продюсер уверен, что оба супруга могут получить неплохой доход от походов на телевизионные шоу.

«Я прошел через ток-шоу, знаю, что многие истории там срежиссированы. Им с Агатой за одну программу не меньше миллиона дали бы. Каждому», — сообщил Рудинштейн в беседе с KP.RU.

Напомним, еще в феврале Прилучный и Муцениеце объявили о намерении развестись. Актриса с двумя детьми на время переехала в квартиру, однако в период самоизоляции все же вернулась в загородный дом, в котором они жили с Прилучным. В один из вечеров Муцениеце вышла в прямой эфир в Instagram-аккаунте своей матери и в слезах рассказала, что муж поднял на нее руку, отобрал телефон и выгнал из дома. Также она обвинила Прилучного в злоупотреблении алкоголем. При этом совсем недавно актриса на своей странице в Instagram извинилась перед мужем в стихах.