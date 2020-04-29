Швыткин рассказал, для чего Россия демонстрирует Японии мощь Тихоокеанского флота

Проведение военных учений Тихоокеанского флота рядом с Японией является лишь реакцией на складывающуюся международную обстановку с учетом внешних вызовов в виде провокаций от других стран. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Как пишет издание Avia.pro российские военные ответили Японии за устроенную провокацию у берегов России, «условно уничтожив страну». Недалеко от японской территории было замечено несколько десятков боевых кораблей, а также средства противолодочной, истребительной и бомбардировочной авиации, которые проводили военные маневры. По словам журналистов, с кораблей Тихоокеанского флота были произведены ракетные пуски с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по условному противнику.

«В Японии прекрасно осознают, что тягаться с Россией бесполезно, даже заручившись помощью США. Россия превосходит Японию и в численности армий, в вооружении и в стратегии действий. Очевидно, что такие маневры отобьют у Токио даже желание делать заявления о скором возвращении Курильских островов под свой контроль», — написал автор материала.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подчеркивает, что Вооруженные силы России не подаются на какие-либо провокации других стран и не совершают ответные действия.

«Мы можем адекватно отреагировать в случае осложнения обстановки, но все учения и занятия проводятся в соответствии с ранее разработанным планом боевой подготовки. Безусловно, он составляется с учетом складывающейся международной обстановки и определенных внешних вызовов, — объяснил Швыткин в интервью ФАН. — В данном случае важным является слаженность подразделений, родов войск и соответствующие географические места проведения данных учений. Поэтому говорить о том, что Россия проводит учения на ответные действия Японии не стоит. Но вместе с тем это еще раз подчеркивает правильность планирования боевой подготовки со стороны командования Вооруженных сил России. При этом мы всегда действуем с нормами международного права».

Стоит отметить, что камнем преткновения между Москвой и Токио постоянно становится статус нахождения Курильских островов в составе России. Японская сторона настаивает на их передачи в состав своего государства в рамках условия подписания мирного договора с РФ. Однако парламентарий уверен, что российская позиция по Южным Курилам останется неизменной.

«Японская сторона преследует свои интересы, но это абсолютно неправильно. Руководство Японии должно подумать, что если они проводят учения, то они проводят агрессивную политику вместе США в отношении нашей страны. Тогда о каком подписании мирного договора может идти речь вообще», — добавил депутат.

Ранее Тихоокеанский флот провел совместные с ВКС РФ учения. Экипажи дальней авиации ВКС и морской авиации провели маневры по практической отработке навыков отражения агрессии противника со стороны моря. Полигоном стало Охотское море, в котором отсутствуют разведывательные корабли вероятного противника, так как море является внутренним.