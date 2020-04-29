Карасев рассказал о проблемах Украины, вызванных коронавирусом

Москва, 29 апреля. Украинской экономике будет крайне трудно выбраться из того кризиса, в котором она сегодня находится, заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По его словам, в условиях пандемии коронавируса на Украине наблюдается такое явление, как «антикарантинный анархизм». В эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» политолог указал на то, что общество «забило» на предпринятые против коронавируса руководством страны меры. Об этом свидетельствуют автомобильные пробки, которые появляются во время пандемии и карантина в Киеве.

По мнению эксперта, более того, украинцы не верят словам властей. Карасев добавил, что текущее положение дел ставит Украину перед сложнейшими политическими и экономическими проблемами. Поэтому, как уточнил специалист, уже сегодня можно наблюдать рост протестных настроений. Свое недовольство выражают несущие убытки фермеры, представители националистических движений, которым нужен только повод для выступлений.

При такой тенденции, объяснил политолог, в начале мая сдерживаемый COVID-19 напор социально-политической энергии рванет как «гремучий коктейль».

«Экономика страны будет очень сложно выходить из этого кризиса», — резюмировал Карасев.

По мнению Карасева,у Киева во главе с президентом Владимиром Зеленским нет даже четкого плана действий.

Напомним, торговцы и предприниматели вышли на митинги протеста, а главы нескольких регионов обратились к Киеву с требованием «начать ослаблять карантин с 1 мая». С такими призывами выступили во Львове, Ивано-Франковске, Херсоне, Черновцах и т.д. Кабмин Украины в среду рассмотрит вопрос о том, чтобы разрешить работать продуктовым рынкам по всей стране.

Как писала «Газета.ru», общее число зараженных на Украине в среду достигло 9410.