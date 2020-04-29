Соловьев заявил, что Собчак втянули в «крабовую войну»

Москва, 29 апреля. Телеведущую Ксению Собчак могли втянуть в «крабовую войну», считает журналист Владимир Соловьев. Такое мнение он высказал во время эфира со звездной блондинкой на своем YouTube-каналe.

Тема крабового бизнеса была поднята в эфире не случайно, а в связи со скандалом вокруг покупки Собчак и ее партнера Еленой Соглаевой долей в компаниях «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» с выручкой более 23 млрд рублей.

Южносахалинский городской суд наложил арест эти на сделки, поскольку обе компании проходят по уголовному делу предпринимателя Олега Кана, которого подозревают в контрабанде и убийстве человека, напоминает телеканал 360.

Позже газета «Ведомости» сообщила, что компания «Монерон» вошла в список системообразующих компаний, которым будут предоставлены льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Ставку этих кредитов будет субсидировать государство.

В беседе с Соловьевым Собчак подтвердила, что приобрела доли в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. И цена покупки, по ее словам, была значительной. Рассказала она и о том, что интерес к этой отрасли у нее появился еще в 2016 году. Тогда Олег Кожемяко, занимавший пост губернатора Сахалинской области, после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным поручил разобраться с проблемами рыбокомбината «Островной» на острове Шикотан предпринимателю Олегу Кану, в СМИ его называли «крабовым королем».

По словам Собчак, она стала общаться с Каном, который, как считает она, «решил все задачи и поставил комбинат на ноги» через фонд «Родные острова». Впоследствии старый знакомый предложил ей войти с ним в бизнес по добыче крабов, который основал «крабовый король». Сейчас Собчак является финансовым инвестором в проекте.

Соловьев отметил, что это довольно опасное занятие. По мнению ведущего, Ксения, увлеклась этой темой и даже не поняла, что ей выписали билет на войну.

Собчак согласилась с ним, но добавила, что ситуация, сложившаяся в рыбном бизнесе, давно вызывает у нее живой интерес, и поскольку там есть приметы беспредела, ей хотелось бы досконально разобраться в этой проблеме, отмечает «Федерал Пресс».