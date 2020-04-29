Онколог назвал первые симптомы рака желудка

Москва, 29 апреля. Одним из основных факторов развития онкологии является наследственная предрасположенность. Предупредить развитие рака можно с помощью своевременной сдачи анализов, рассказал сотрудник ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохина» врач-онколог и эндоскопист Иван Карасев.

По словам онколога, риск развития рака повышается, если у ближайших родственников обнаружили соответствующее заболевание. Людям, у которых в семье были случаи заболевания раком, следует своевременно сдать генетический анализ на мутацию CDH1 гена

Карасев объяснил, что тест маркера CDH-1 позволит предупредить появление злокачественной опухоли, а если мутация уже произошла, то подобрать адекватное лечение.

Кроме того, Карасев назвал основные симптомы рака желудка. Распознать заболевание на ранних стадиях можно по нескольким симптомам: боль в области живота, вздутие после приема пищи, изжога, расстройства желудка, похудение без видимых причин и плохой аппетит.

Ранее Росстат представил статистику по смертности от новообразований. По данным ведомства, в общей сложности в России зафиксировано 295,5 тыс. жертв опухолей в 2019 году, что на 6,7 тыс. случаев больше, чем в 2018 году.