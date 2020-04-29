В Китае рассказали, как изменилась жизнь после эпидемии COVID-19

Пекин, 29 апреля. Жители Китая рассказали о жизни в стране после эпидемии COVID-19. Многие отметили, что магазины и парки возобновили работу, но развлечения до сих под запретом.

Нэнси Логан отметила, что в Пекине открыто множество парков, гуляет огромное число горожан. При этом в местах большого скопления людей обязательно нужна маска, проверяют температуру, где-то осталась система QR-кодов. По ее словам, сфера развлечений по-прежнему закрыта.

«Это похоже на полурежим. Я так не скажу, что все вернулось на свои места. Только жизненно важные места возобновили работу», — сказала Логан в беседе с телеканалом «360».

Саманта Мартин подчеркнула, что ограничения в Пекине все еще крайне строгие. Несмотря на то, что многие объекты еще закрыты, город постепенно возвращается к нормальной жизни, отметила Мартин.

«Не думаю, что жизнь станет прежней. Лишь надеюсь, что она будет похожа на ту, которая была до пандемии», — добавила она.

Кристен из Пекина указала на запрет сидеть за одним столом больше, чем втроем. Более того, прочти все перемещения отслеживаются с помощью специального приложения и QR-кода, добавила она. Массовые собрания, по ее словам, не поощряются, однако за последние две недели столица стала более оживленной.

Вспышка неизвестной инфекции была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года, напомнил ForPost. Всемирная организация здравоохранения установила возбудителя — новый тип коронавируса. Инфекцию сдержать не удалось, и она распространилась по всему миру. В средине марта ВОЗ назвала ситуацию с коронавирусом пандемией, указали «Известия».