В Совфеде поддержали решение Мишустина продлить запрет иностранцам на посещение России

Ситуация с коронавирусной инфекцией продолжает ухудшаться в большинстве стран мира, и в этих условиях российское государство обязано защитить своих граждан. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков.



Таким образом собеседник ФАН прокомментировал решение премьер-министра РФ Михаила Мишустина продлить запрет иностранным гражданам на посещение России до тех пор, пока ситуация с эпидемией в стране не улучшится, а борьба с COVID-19 не будет завершена. Об этом глава правительства сообщил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Это очень правильное решение, — заявил парламентарий. — Потому что в нынешнем положении, в котором оказался весь мир из-за пандемии, ограничения на въезд в страну являются максимально разумными. Ведь абсолютно всем ясно, что причиной такого масштабного распространения заразы было и до сих пор остается массовое передвижение людей по планете».

По словам сенатора, пока сложно сказать, из какой именно страны в Россию было завезено опасное заболевание — их вполне могло оказаться сразу несколько. Именно поэтому важным приоритетом антивирусной политики государства остается изоляция страны от людских потоков абсолютно со всех направлений.

«Ну и конечно, пока эпидемия не закончилась, все ограничительные меры должны быть сохранены — ни один иностранный гражданин не должен попасть на территорию Российской Федерации, — считает Цеков. — Только так мы имеем шанс побороть коронавирус».

Несмотря на то, что, если в прошлый раз мораторий на въезд в Россию был установлен до 30 апреля, то теперь Мишустин крайней даты не назвал, — заперт бессрочный, отметил собеседник ФАН. Это, по словам парламентария, крайне разумно.

«Не будем же мы каждый раз проводить какие-то заседания и мероприятия только для того, чтобы еще раз отодвинуть день, когда ограничительные меры будут отменены, — считает сенатор. — Правительство сделает это, когда эпидемиологическая ситуация в России и в мире стабилизируется, и мы сможем не опасаться того, что кто-то снова завезет нам инфекцию».

Напомним, по состоянию на 29 апреля всего в мире выявлено 3 022 748 случаев заболевания COVID-19. При этом 923 265 человек вылечились, а 216 316 погибли. Число заболевших в России — 99 399 (10 286 выздоровели, 972 скончались).