УАЗ презентовал дом на колесах на базе «буханки»

Москва, 29 апреля. Ульяновский автозавод (УАЗ) презентовал новую версию знаменитой «буханки». Модель оснащена дополнительной крышей, двумя кроватями, кухней и пневмоподвеской.

Теперь автомобиль представляет собой дом на колесах. Машина способна в течение 23 дней превратиться в комфортный внедорожный кемпер «Байкал», для этого необходимо провести комплекс модернизационных мероприятий. Разработка модели велась при участии столичной компании «Люкс Форм», передает «Ньюинформ».

Новая модификация «буханки» отличается дополнительной крышей из армированного стеклопластика, которая изнутри декорирована тканью. Она также обладает подъемным механизмом, амортизаторами и фиксаторами закрытого положения.

Кроме того, именно наличие дополнительной крыши позволило разработчикам поделить внутреннее пространство на уровни, верхний ярус оснащен двуспальной кроватью. Также имеется возможность разместить в автомобиле раковину со смесителем, выдвижные столики и мобильный холодильник.

Ранее на российском рынке новый внедорожник представил китайский автопроизводитель Haval. Выпуск начнется на предприятии в Тульской области. Автоэксперты предполагают, что автомобиль станет конкурентом для внедорожника «УАЗ Патриот», передает телеканал «360».