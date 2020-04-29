Франция отказалась перевести футбольного фаната Михаила Ивкина под домашний арест

Суд Франции 28 апреля отказал российскому футбольному болельщику Михаилу Ивкину в переводе под домашний арест из-за недостаточности гарантий. Более того, по информации адвокатов, во Франции такая мера не предусмотрена для подследственных по уголовным делам даже при угрозе распространения эпидемиологической опасности на территории тюрьмы, — так прокомментировали дело Ивкина Федеральному агентству новостей в МИД России.

Накануне суд Экс-ан-Прованс провел онлайн слушание с участием Михаила Ивкина, адвоката Жульена Пинелли и следователя мадам Салиба. В результате суд дал отказ на перевод россиянина под домашний арест, аргументируя его недостаточностью гарантий.

«Суд считает, что может быть факт повторения насильственных действий, потому что Михаил футбольный болельщик из России, — объясняет представитель Михаила Ивкина в России Петр Куршин. — Также суд не уверен, что при переводе под домашний арест Михаил не покинет территорию Франции, так как ему вменяется правонарушение, грозящее сроком до 15 лет тюрьмы».

При этом, по словам собеседника ФАН, во Франции существует практика, когда суды отпускают под домашний арест иностранцев, — даже тех, кто совершил разбойные нападения с применением холодного оружия.

Вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов в беседе с ФАН подтвердил, что право на домашний арест, согласно французской судебной практике, есть у содержащихся под следствием даже вне угрозы пандемии.

«Французский суд принимал такие решения не только в отношении граждан Франции, но и в отношении мигрантов, — рассказал правозащитник. — Если открыть судебную практику по уголовному преследованию, там будет зафиксировано помещение под домашний арест даже тех, у кого не было жилого имущества на территории страны. Куда их отпускали — в общежития, съемные квартиры — это вопрос. Поэтому в случае Ивкина французская Фемида ведет себя крайне странно. Мы видим, что мигранты, например, никому не интересны, Франция не хочет держать их в тюрьмах, а в деле наших граждан включается в политические бои, политизирует судебный процесс».

В ближайшее время защита Ивкина намерена подать апелляцию в суд о пересмотре ходатайства.

«Нами предоставлены все необходимы условия для принятия судом положительного решения, а именно: у нас есть оферта на жилье и работу во Франции, — сказал Петр Куршин в разговоре с ФАН. — Мы настроены серьезно и намерены добиться пересмотра решения в положительную сторону. Наш адвокат настаивает на невиновности Михаила и намерен добиваться его перевода под домашний арест. Он считает, что для этого есть все законные основания».

Ранее ФАН подробно рассказывал о судьбе российского футбольного болельщика Михаила Ивкина, который вместе с другим россиянином Павлом Косовым более двух лет ожидает суда присяжных и вынесения приговора во Франции.

Сейчас их положение осложняется опасностью заражения коронавирусом — в тюрьме «Ле-Бауметт», где содержится Ивкин, уже есть больные из числа заключенных и надзирателей.

«Генконсульство России в Марселе направило запрос в местные компетентные органы с просьбой обратить внимание на условия содержания упомянутых российских граждан в пенитенциарных учреждениях Франции в связи с ухудшающейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране, — ответили в МИД РФ на официальный запрос Федерального агентства новостей. — В ответ французские власти уверили, что при необходимости задержанным будет оказана профессиональная медицинская помощь».

По словам правозащитника Александра Ионова, тюрьмы в период пандемии коронавируса оказываются зонами риска. В них не проводится регулярная санобработка, редко меняется нательное и постельное белье, оставляет желать лучшего гигиена посуды и столовых.

В конце марта ВОЗ опубликовала рекомендации по борьбе с коронавирусом в пенитенциарных учреждениях. Они начинаются с предложения серьезнее, чем обычно, изучать необходимость заключения под стражу.

«Мы со своей стороны можем только призвать правительство Франции к тому, чтобы они проявляли гуманность хотя бы к тем гражданам, которые сидят по сомнительным кейсам, — комментирует Ионов. — Наши болельщики — не мигранты, не террористы, у них не те статьи, которые могли бы трактоваться, как особо тяжкие. Но мы видим, что фанатские драки приравниваются чуть ли не к терроризму, хотя мотивирующая часть обвинения очень сомнительна, вина не доказана. В таком случае мы должны уйти от презумпции виновности британского права к тем международным стандартам, которые ратифицировала Франция – это и Европейская конвенция защиты прав человека, и конвенция защиты здоровья, и недавние постановления ВОЗ. Мы можем требовать справедливого суда и, безусловно, перевода Михаила на карантин, под домашний арест. Это нормальная судебная практика даже в случае отсутствия угрозы пандемии».

В МИД РФ отметили, что вопрос соблюдения прав и законных интересов Ивкина и Косова находится на контроле российских консульских загранучреждений во Франции.

«Российскими дипломатами предприняты все меры, предусмотренные положениями российского и международного законодательств, в том числе с целью перевода задержанных под домашний арест, а также ускорения принятия соответствующих процессуальных решений по их делу, — говорится в ответе на запрос ФАН. — Дело М.Г. Ивкина и П.С. Косова продолжит оставаться под пристальным наблюдением МИД России, а также российских дипломатических и консульских миссий во Франции. Им и впредь будет оказано необходимое содействие в рамках имеющихся полномочий».

Напомним, болельщик «Спартака» был задержан в Мюнхене два года назад по подозрении в нападении на фанатов из Англии во время Евро-2016 в Марселе.