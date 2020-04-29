Политолог Уралов объяснил, почему Саакашвили не стал вице-премьером Украины

Киев, 29 апреля. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили едва не стал вице-премьером Украины по реформам, однако Верховная рада отклонила его кандидатуру. Как пояснил политолог Семен Уралов, украинские элиты и Запад не смогли достигнуть компромисса по земельной реформе, поэтому грузинский политик так и не попал в украинское правительство.

«Саакашвили откровенно лоббировали МВФ и Мировой банк в контексте грядущей распродажи украинской земли. ЕС и США нужен менеджер, который будет играть в интересах их корпораций. Зеленский был готов на сделку, но при условии авансовых безвозмездных платежей», — пишет Уралов в своем блоге.

По его словам, западные страны крайне заинтересованы в покупке украинской земли, однако местные элиты не хотят отдавать такой ценный актив по дешевке. В результате стороны устроили торг, а Саакашвили оказался в нем разменной монетой. Запад понял, что Украина не даст никаких гарантий, что откроет рынок земли, если сделка будет заключена, и что Саакашвили никто не будет делать куратором земельной реформы. Поэтому в итоге экс-губернатор Одесской области пролетел мимо высокого кресла.

Ранее сообщалось, что Саакашвили может стать вице-премьером Украины по реформам. Украинский политолог Вадим Карасев отмечал, что политику отведена роль переговорщика, который должен навести мосты с частными инвесторами и международными институтами. На новом посту ему предстоит выбивать новые кредиты и заниматься реструктуризацией уже имеющихся долгов.