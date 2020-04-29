Авиаэксперт Попов оценил предложение «Аэрофлота» выдать ваучеры вместо денег за авиабилеты

Заместитель главреда журнала «Авиапанорама» Владимир Попов призвал россиян войти в положение «Аэрофлота» и согласиться на ваучеры вместо денег за «сгоревшие» билеты.

Ранее официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что крупнейшая российская авиакомпания до конца 2020 года будет предлагать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты.

«Мы действительно пришли к необходимости запуска решения для быстрого возврата средств пассажирам, которые не готовы ждать нормализации ситуации. Планируем предложить ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки. Планируется, что программа коснется не только вынужденных возвратов на отмененные рейсы, но и добровольных — в ситуации, когда рейсы выполнялись, но планы пассажира изменились в связи с эпидемиологический обстановкой. Касается как внутренних, так и международных перевозок», — подчеркнул Демин.

Представитель авиаперевозчика добавил, что выдача ваучеров будет осуществляться до конца года, а срок его действия составит три года. Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что соответствующее предложение устроит далеко не всех россиян, однако в данной ситуации им следовало бы понять причины вынужденных мер.

«Каждый производитель, каждая компания или корпорация, то есть тот, кто задействован в большой экономике нашего государства, сейчас ищет выход из создавшегося положения. Представьте, что деньги уже в большинстве случаев потрачены на ту же дополнительную закупку топлива, ремонт машин, их обслуживание, закупку каких-то агрегатов и узлов, обслуживание аэропорта, оплату электроэнергии, и так далее. Все равно это очень большие деньги, и перевозчик пытается это дело для пассажиров каким-то образом компенсировать. Точно так же пытаются свои затраты компенсировать и пассажиры. Но в данной ситуации очень правильным решением был трехлетний срок использования ваучера», — говорит эксперт.

В то же время Попов утверждает, что предложение должно реализовываться на добровольной, а не принудительной основе. Для этого «Аэрофлоту» необходимо договариваться с каждым отдельным пассажиром о том, в каком виде будет производиться компенсация средств.

«Вот если вдруг человеку будут необходимые деньги, то есть будет пассажир с голоду пухнуть, ему нужно купить макароны и детям молоко, то, безусловно, этим ваучером он воспользоваться не сможет. Для таких граждан можно предусмотреть выплату деньгами, то есть это надо делать с условием его максимального благополучия. Но я думаю, что многие пойдут на то, чтобы оттянуть время использования этого ваучера на более поздний срок, и в обязательном порядке его используют по необходимости, тем более что он будет действовать в течение трех лет. Грубо говоря, это будет такая заначка в кармане. Поэтому я призвал бы россиян войти в положение «Аэрофлота» и по возможности позволить ему и дальше работать, летать», — заключил эксперт.

Напомним, 8 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что «Аэрофлот» приостановил операции по возврату денег за билеты, аннулированные из-за пандемии. Тогда представитель перевозчика комментировать ситуацию отказался.