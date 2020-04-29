Малышева дала совет, как уменьшить тревогу на самоизоляции

Москва, 29 апреля. Доктор медицинских наук и профессор Елена Малышева рассказала, как предотвратить развитие психических расстройств во время самоизоляции из-за коронавируса.

Телеведущая отметила, что беспокойство является нормальной реакцией, если человек ожидает результаты анализов или знает о положительном тесте. Малышева рекомендовала в такой ситуации сконцентрироваться на выздоровлении и не поддаваться панике.

Также ведущая призвала соблюдать изоляцию, чтобы не подвергать опасности близких и не распространять инфекцию. Поддержать в трудной ситуации могут близкие, но сделать это можно и онлайн. Кроме того, Малышева посоветовала медитировать и правильно питаться.

Скрасить время в самоизоляции помогут приятные занятия, которые способствуют расслаблению. Медик рекомендовала отказаться от соцсетей и не углубляться в новости. Также важно не пренебрегать сном и соблюдать режим.

Ранее Малышева назвала еще одну категорию людей, которые входят в группу риска по заражению коронавирусной инфекцией. По словам Малышевой, она пообщалась со специалистами Научно-клинического центра федерального медико-биологического агентства. По словам экспертов ФМБА, к аппарату для искусственной вентиляции легких подключают и молодых пациентов, имеющих ряд хронических заболеваний.