Верховный суд предложил проводить слушания по Интернету

Москва, 29 апреля. Верховный суд предложил проводить слушания с использованием системы видеоконференцсвязи или системы веб-конференции.

Верховный суд ранее продлил до 11 мая ограничения по рассмотрению дел в связи с пандемией коронавируса и предложил слушания по Интернету.

«Рекомендовать судам при наличии технической возможности с учетом мнений участников судопроизводства проводить судебные заседания <...> с использованием системы видеоконференцсвязи и/или системы веб-конференции», — говорится в постановлении.

Для рассмотрения дел через Интернет участникам необходимо продать в суд заявление в электронном виде, приложив копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия. Также Верховный суд напомнил о необходимости соблюдать все санитарные правила, указали «Известия».

Ограничения в работе судов начали действовать еще в марте. В частности, рассматриваются только неотложные дела (избрание и продление меры пресечения, дела о срочном медицинском вмешательстве). Кроме того, подачу документов сделали в электронной форме, в здание суда не пропускают посторонних лиц, в том числе журналистов.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. С каждым днем растет число заразившихся — в мире более трех миллионов инфицированных, свыше 900 тысяч выздоровели, более 200 тысяч погибли из-за инфекции.