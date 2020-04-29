Артисты приспособились работать на удаленке. ФАН-ТВ

Отметить юбилей бабушки или годовщину свадьбы самоизоляция не помешает. Ведь заказать любых артистов можно прямо домой через Интернет.

Новый инструмент оказался настолько удобным и востребованным, что эксперты отрасли уверены: он останется в арсенале компаний и после победы над пандемией.

Сейчас, не прерывая самоизоляции, организаторы осваивают новые технологии, проводя праздники для десятков гостей с ведущими, артистами, фокусниками, музыкантами. Физически участники могут находиться в разных концах света, но технологии и опыт ведущих помогают им отмечать торжества вместе.

Ведущий и организатор праздников Станислав Герсонский поделился тем, как его event-агентству «Собрание событий» удалось отпраздновать 16-летие девушки, самоизолированной с мамой на Тенерифе, с участием диджея, четырех артистов и ведущего.

«К нам, в наше event-агентство, обратилась мама девочки, которой исполнялось 16 лет, и в связи с коронавирусом и самоизоляцией у них не было возможности провести должным образом этот праздник, собрать всех гостей в одном месте. Но мы предложили им такую идею, организовать день рождение онлайн и собрать всех гостей на платформе для видеоконференций. <…> В определенный момент мама подвела девочку к компьютеру, а там уже были все мы, кричали: «Сюрприз, с днем рождения Полина!». В общем эмоции переполняли и нас, и, конечно же, именинницу», — рассказал Станислав.

По словам ведущего, сначала все отнеслись к такому формату скептически, но, когда поняли, что он не отличается от обычного праздника — здесь также можно шутить, общаться и наконец-то увидеть тех, с кем давно не было связи — расслабились и начали веселиться. Станислав уверен, что знаковые события в жизни не стоит откладывать до лучших времен.

Ведущий праздников и педагог детской театральной студии Виктор Добрый отметил, что с организацией работы его воспитанников не возникло практически никаких трудностей. Сразу начали проводить занятия онлайн и давать домашние задания ребятам. С взрослыми все оказалось намного сложнее, но Виктор уверен, что для творческих людей нет преград.

«Я считаю, что данный кризис, как и любое другое испытание, подарил нам возможность испытать себя, найти какие-то новые возможности для личного развития. И вообще те сферы, которые сейчас активно развиваются в нашей event-индустрии, будут обязательно востребованы для людей, которые по той или иной причине ограничены в своих передвижениях или находятся за много десятков тысяч километров от тех, с кем хотелось бы провести праздник», — уверен Виктор.

Работники досуговой сферы в самоизоляции освоили проведение в онлайн-режиме не только праздников, но и творческих групповых занятий с детьми и взрослыми. Не выходя из дома, люди могут заниматься танцами, йогой, рисованием и вообще, чем угодно. Особенно актуально это оказалось для детей, которые не знали, куда направить энергию в самоизоляции.