В Киеве пообещали сорвать завершение строительства «Северного потока — 2»

Киев, 29 апреля. Генеральный директор оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон пообещал приложить все усилия, чтобы помешать введению в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, завершение строительства «Северного потока — 2» приведет к прекращению транзита газа через территорию Украины с 2025 года.

«Я не вижу причин для «Газпрома» продлевать транзит газа через Украину после 2025 года», — пояснил глава украинской ГТС.

Макогон пообещал приложить все усилия, чтобы сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2». Он также добавил, что Киев надеется на помощь Евросоюза в этом вопросе, так как «Северный поток — 2» якобы противоречит «европейским принципам солидарности», передает Nation News.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. США, Украина, а также несколько европейских стран выступают против «Северного потока — 2». Германия и большая часть стран Евросоюза поддерживают строительство газопровода, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.