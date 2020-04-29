Комитеты Совфеда поддержали проект обращения, посвященный 75-летию Победы

Москва, 29 апреля. Ответственность по сохранению памятников и воинских захоронений лежит на всех странах, где проходили сражения Второй мировой войны. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя подготовленный проект обращения палаты регионов к народам и парламентам мира в связи с 75-летием Победы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы подготовили проект обращения Совета Федерации к народам и парламентам мира в связи с 75-летием Победы. Как соавтор признаюсь, что документ также отвечает оппонентам, которые хотят исказить значимость Великой Победы. В нем мы, в частности, отмечаем, что на всех странах, где проходили сражения Второй мировой войны, лежит ответственность по сохранению мемориалов, памятников и воинских захоронений», — сказал он.

Комитет Совета Федерации по международным делам и комитет по обороне и безопасности на совместном заседании поддержали проект обращения палаты регионов к парламентам и народам мира о недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма.

По словам Косачева, обращение завершается словами призыва к парламентам и народам мира не допускать искажение исторической правды. Сенатор добавил, что документ еще будет дорабатываться.

«Призываем привлекать к ответственности всех тех, кто отвергает холокост, отрицает роль победителей и чтит палачей. Наш общий — долг защищать сегодня то правое дело, за которое сражались герои Второй мировой войны», — добавил Константин Косачев.

Напомним, 24 апреля, президент Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.