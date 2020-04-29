В ДНР обратились к ВСУ с вопросами в связи с открытием рынка земли на Украине

Начат окончательный этап распродажи государства Украины и официального лишения украинского народа права на суверенность и самоопределение. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Камышов.

Рынок земли

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон об открытии в стране рынка земли с 1 июля 2021 года. Об этом говорится в пресс-релизе главы государства.

По словам президента, Украина ждала этот закон еще со времен обретения своей независимости. Зеленский назвал это историческим моментом.

Согласно закону, до 2024 года землю на Украине смогут приобретать только физические лица, а уже с 2024 и юридические. Устанавливаются ограничения на количество земли, которое можно приобрести в одни руки. Пока что лицам без гражданства и иностранцам запрещено приобретать землю и долю в компаниях, которые приобрели ее. Однако этот вопрос Зеленский обещает вынести на референдум.

«Черный день календаря»

Как отметил Александр Камышов, для Зеленского и его команды — это праздничный день. Ведь они выполнили как минимум существенную часть условий Запада, благодаря которым их и пустили во власть.

В то же время, по мнению депутата, для народа Украины день подписания этого закона и дни вступления в силу его положений должны стать черными днями календаря. Начат окончательный этап распродажи государства Украины и официального лишения украинского народа права на суверенность и самоопределение, уверен политик.

«В связи с этим, я хотел бы задать вопросы украинским военнослужащим. Вот уже шесть лет вас посылают в Донбасс убивать мирных жителей, разрушать дома, инфраструктуру, поддерживать террористические акции. Все это делается под громкими лозунгами — «За свободу!», «За родную землю!» и так далее. Сегодня у вас откроются глаза? Земля, за которую вы якобы воевали, уже фактически продана. Свободы не было и не предвидится, а вы сами станете скоро рабами в своих же родных городах и селах. Стоило это тысяч смертей, как жителей Донбасса, так и жизней ваших товарищей? Убежден, что нет», — обратился Камышов к солдатам ВСУ.

Политик ДНР выразил надежду, что у украинского народа откроются глаза и украинцы положат конец беспределу радикалов и киевских властей.

«В свою очередь Донбасс остается верен курсу взятому шесть лет назад. Это наша земля, мы не уйдем и не сдадимся, как бы этого не хотелось зеленским, порошенкам, аваковым и их западным хозяевам», — заключил Александр Камышов.

Верховная рада приняла закон, который открывает рынок земли, 31 марта. За документ проголосовали 259 депутатов. Мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий действует почти 20 лет. За это время его продлевали десять раз.