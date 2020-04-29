Вишневский мог использовать эпидемию, чтобы нажиться на петербуржцах

Санкт-Петербург, 29 апреля. Депутат петербургского ЗакСа от партии «Яблоко» Борис Вишневский собирает деньги под предлогом покупки средств индивидуальной защиты для медиков на фоне эпидемии, однако вполне вероятно, что «яблочник» под таким соусом просто пытается реализовать избитую мошенническую схему.

На такие мысли наводит тот факт, что банковская карта, на которую Вишневский призывает переводить деньги, принадлежит некоему Олегу Борисовичу М., пишет Nation News. Издание не исключает, что речь идет об однопартийце Вишневского — Олеге Максакове, который активно репостит призывы депутата скинуться на покупку средств индивидуальной защиты для врачей. При этом парламентарий клятвенно обещает предоставить подробный отчет о том, на что будут потрачены присланные донаты отзывчивых граждан.

Как отмечает NN, получатель пожертвований Максаков задолго до своего вступления в «Яблоко» был активистом признанной нежелательной в РФ организации «Открытой России» беглого олигарха Михаила Ходорковского, с которым, как известно, у Вишневского давно налажены связи. Есть данные от том, что именно беглый олигарх финансирует псевдооппозиционную деятельность депутата. Это объясняет, почему Вишневский решил взять Максакова «под свое крыло» в «Яблоке».

Что касается мошенничества со сбором средств, то Вишневского уже уличали в использовании банковской карты одного из своих помощников Александра Балаяна в личных целях. «Яблочник» изъял карту под предлогом «контроля материальных трат», однако впоследствии выяснилось, что Вишневский использовал ее для оплаты покупок и проезда в метро. Нельзя исключать, что такую махинацию депутат может повторить и с Максаковым, собирая пожертвования на его карту.

Близкий знакомый Вишневского заявил NN, что Балаян был использован Борисом Лазаревичем в качестве своего личного «кармана», с помощью которого он наживался на бюджете Петербурга. Не исключено, что Максаков станет новым «карманом», но только на этот раз махинации будут проворачиваться с деньгами населения.