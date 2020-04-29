Режим самоизоляции продлен в Томской области до 11 мая

Томск, 29 апреля. Режим самоизоляции продлили до 11 мая в Томской области. Соответствующее решение принял губернатор региона Сергей Жвачкин.

В своем обращении к жителям губернатор подчеркнул, что в регионе сохраняются все предусмотренные режимом самоизоляции ограничения. При этом он добавил, что власти занимаются проработкой вопросов по запуску ранее закрытых отраслей, в числе которых образование, спорт, культура, общепит и ряд других. Планируется, что их работа будет восстанавливаться с 12 мая, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

«Благодаря жестким (но все-таки не жестоким) мерам власти, благодаря труду тысяч медицинских работников, сотрудников Роспотребнадзора, УВД, Росгвардии и других силовых ведомств, Томская область стойко переживает эпидемию», — заявил Жвачкин.

Губернатор отметил, что благодаря работе тысяч людей Томская область остается одним из самых благополучных регионов России, однако не стоит забывать, что угроза еще не миновала, а возврат к прежней жизни будет зависеть от каждого жителя.

«Каждый день около пятисот человек совершают поездки за пределы Томской области. При этом половина из них ездит в торговые центры в Новосибирск и Кузбасс, в регионы, где заболевших сотни. Это грубейшее нарушение режима самоизоляции», — отметил Жвачкин.

Напомним, что с начала пандемии в РФ заразились опасной инфекцией 99 399 человек в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов возросло до 10 286.