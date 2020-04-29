Оператор «Северного потока — 2» назвал сроки завершения проекта

Москва, 29 апреля. Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором «Северного потока — 2», планирует завершить проект в конце 2020 — начале 2021 года. Об этом сообщил глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из европейских партнеров проектов) Райан Зеле в ходе телефонной конференции.

Топ-менеджер указал, что у него нет новой информации по срокам завершения строительства трубопровода.

«Они планируют и они прикладывают все усилия для того, чтобы завершить строительство до конца этого года или до конца первого квартала следующего года», — сказал Зеле, добавив, что не слышал, чтобы эта информация как-то менялась.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Труба пройдет от российского побережья до Германии через исключительные экономические зоны и территориальные воды РФ, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ, напомнил «АиФ».

Соединенные Штаты, которые выступали против строительства «Северного потока — 2», ввели санкции против проекта, и из-за этого в конце прошлого года швейцарская Allseas остановила работы и увела свои суда-трубоукладчики.

Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер заявил, что трубопровод будет достроен своими силами. Глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал судно «Академик Черский» возможным достройщиком «Северного потока — 2».