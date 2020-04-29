Полиция в Киеве защитила кабинет министров от разъяренных предпринимателей

Несколько десятков киевских предпринимателей сегодня, 29 апреля, с самого утра вышли на акцию протеста к зданию правительства Украины. Они требуют от властей открыть продуктовые рынки и небольшие магазины. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

Изначально бизнесмены хотели организовать автопробег по Киеву, но полиция оперативно перекрыла им основные городские маршруты. Поэтому манифестанты собрались толпой возле кабмина, требуя от властей уже с 1 мая разрешить им открыть торговые точки.

«Честно говоря, уже нет сил терпеть этот карантин! — заявила предприниматель Людмила. — У всех нас огромные долги по налогам и аренде, нужно кормить свои семьи, а нам не дают работать и зарабатывать! При этом крупные магазины спокойно работают, а мы нищаем! Мы требуем простого равноправия!»

В ходе акции произошло несколько локальных инцидентов. Так, протестующие пытались пронести на митинг большой барабан, чтобы бить в него. Но полиция отняла инструмент, произошла стычка. Позже один из бизнесменов подогнал к кабмину свой автомобиль с установкой для изготовления кофе и попытался его продавать, но также был изгнан полицией с митинга.

Участники протеста обклеили свои машины небольшими самодельными плакатами с лозунгами «Скоро от вашей заботы нас всех не станет!», «1932–1933 — Сталин! 2020-й — Шмыгаль?», «Я уже два месяца сижу без хлеба, дайте мне работать!», «Нас вперед ногами? Мы Вас в зад ногою!» и т. д.

Митингующие пригнали под кабмин автомобиль с колонками, из них звучат патриотические песни, а на самих машинах развеваются флаги Украины и объединения «Автомайдан».

«Мы обращаемся к власти со вполне законными требованиями, и если она нас не услышит, то 12 мая по всей стране пройдет общенациональная забастовка против продления карантинных мер. Мы хотим работать и кормить свои семьи!» — заявил представитель малого бизнеса Тарас.

Митинг протеста уже привлек внимание известных на Украине людей, в том числе юриста Андрея Портнова.

«Эта власть не имеет никакого морального права разгонять бизнесменов, потому что они, как продолжатели дела Революции гидности и Майдана, сейчас сами обращаются в суды с исками против полицейских, отстаивавших в 2014-м конституционный порядок! Думаю, волна народного протеста скоро снесет этих случайных и легкомысленных правителей!» — заявил он.

По ходу митинга полиция организовала стычку с прессой. Журналиста «Громадского ТВ», который вел стрим, попытались выгнать из парка напротив кабмина. После недолгих препирательств и толкотни репортера все же вытолкали под руки из парка, сломав ему технику.