Что изменится в жизни россиян с 1 мая: коронавирус, деньги, дети, транспорт и питание

С 1 мая 2020 года россиян ждет ряд изменений, часть которых связана с пандемией, вызванной новым коронавирусом. Предстоящие изменения коснутся также целого ряда финансовых вопросов, правил для транспорта, детского питания, безопасности косметической продукции, а также других аспектов жизни россиян.

Продление режима самоизоляции

По распоряжению президента РФ Владимира Путина режим самоизоляции в России сохраняется до 11 мая. Помимо праздников, нерабочими будут 6, 7 и 8 мая. Праздничные дни не изменятся — это 1—5 мая включительно и 9—11 мая включительно.

Сохраняются карантинные ограничения для предприятий, в некоторых регионах при передвижении граждан действует пропускная система. Правительству РФ дано поручение начать проработку поэтапного выхода из режима самоизоляции с середины мая, когда по прогнозу пик эпидемии в нашей стране будет пройден.

Переводы станут дешевле

С 1 мая в Центробанк РФ ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц. Переводы до 100 тыс. руб. не будут облагаться комиссией. При превышении этого лимита комиссия не будет превышать 0,5% от суммы перевода и будет не выше 1,5 тыс. руб.

Нефтяные пошлины стремятся к нулю

Из-за весеннего обвала нефтяных котировок с мая снизится экспортная пошлина на нефть, она составит 6,8 долл. за тонну. Налог на экспорт товарного бензина снизится до двух долларов, прямогонного (нафта) — до 3,7 долл. На сжиженный газ и чистые фракции СУГ налог станет нулевым, на кокс понизится до 0,4 долл.

Жаловаться в ФНС станет проще

С 1 мая юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут подать жалобу в Федеральную налоговую службу (ФНС) по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через Интернет.

Как разъяснили в ФНС, телекоммуникационные каналы связи (ТКС) — это фактически улучшенный электронный вариант почты. При подаче жалобы через ТКС не потребуется посещать офис ФНС, а также дублировать на бумажном носителе предоставляемые документы.

Здоровое питание узаконят

С 1 мая вступают в силу изменения в законе «О качестве и безопасности пищевых продуктов». В документе будут законодательно зафиксированы понятия «здоровое питание», «горячее питание» и другие. В законе будут сформулированы принципы здорового питания, в том числе определенные нормы по содержанию в рационе соли и сахара.

Закон предусматривает ряд более строгих требований к организации питания детей, пациентов медицинских учреждений, а также пожилых людей.

Документ также регламентирует изменения в законе об образовании, которые касаются организации бесплатного горячего питания для всех школьников с 1 по 4 класс, о чем в своем послании Федеральному собранию говорил президент РФ Владимир Путин. В этой части закон вступит в силу 1 сентября.

Минтранс заступился за пассажиров верхних полок

Часть изменений вступит в силу не с 1 мая, а немного позже. Так, 3 мая будут узаконены некоторые изменения в организации железнодорожного транспорта. Согласно соответствующему приказу Минтранса, закреплены равные права пассажиров поездов дальнего следования, имеющих билеты на верхние и нижние полки. Если на верхней полке не предусмотрено место для багажа, пассажир имеет право разместить свой багаж внизу.

Духам изменили регламент

С 6 мая вступит в действие новая версия технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Документ предусматривает дополнительную маркировку такой продукции, изменится порядок декларирования этой категории товаров.

Детские перевозки станут безопаснее

С 31 мая вступят в силу новые требования к транспорту, предназначенному для перевозки детей. Все автобусы, предназначенные для транспортировки групп несовершеннолетних, предписано подключить к системе спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Это же требование будет распространено на автотранспорт, перевозящий опасные грузы.

С конца июня детей будет запрещено возить в автобусах, «возраст» которых превышает десять лет.