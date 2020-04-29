Киев предложил «Газпрому» хранить газ на Украине

Киев, 29 апреля. Компания «Оператор газотранспортной системы Украины» готова к переговорам с российским «Газпромом» относительно временного хранения российского газа, который будет транспортироваться в Европу, заявил глава ОГТС Украины Сергей Макогон.

По его словам, Украина предлагает хранить российский газ в украинских подземных хранилищах. Как уточнил руководитель, в случае, если «Газпром» временно разместит топливо в украинских подземных хранилищах, он сможет зимой поднять газ из ПХГ.

Как пишет РБК, по словам Макогона, в это время в Европе вырастет спрос на голубое топливо, Россия сможет отправить его европейским странам в рамках уже купленных мощностей по транзиту или докупить дополнительные мощности.

«Сейчас у нас на операционном уровне сложились очень продуктивные взаимоотношения с коллегами из «Газпрома». Все проблемы и вопросы решаются достаточно оперативно», — сказал он.

Напомним, коммунальная сфера Украины оказалась в крайне тяжелом положении — за полтора месяца карантина уровень расчетов за коммунальные услуги резко упал. По словам аналитиков, украинцы перестали платить за газ, тепло и электроэнергию — после введенного властями запрета отключать их от услуг, а также штрафовать за неуплату.

Среди должников немало людей, которые реально потеряли работу и доход, но и масса тех, кто просто решил «сэкономить» деньги. Впрочем, указывают энергоэксперты, после окончания карантина украинцев все равно вынудят заплатить накопившиеся за два месяца долги — или просто отключат от услуг.