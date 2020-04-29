ЛНА захватила в плен группу сирийских наемников ПНС Ливии и Турции в районе Айн Зара

Триполи, 29 апреля. Военнослужащие 519-го батальона Ливийской национальной армии (ЛНА) задержали группу сирийских террористов-наемников так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в районе Айн Зара. Также солдатами ливийской армии были захвачены зенитные ракеты боевиков незаконных вооруженных формирований, оккупировавших Триполи. Об этом сообщил аккаунт в социальной сети Facebook, поддерживающий ЛНА.

Стоит отметить, что преступный режим Файеза Сарраджа в Триполи чаще всего задействует именно завербованных турецкими властями в сирийском Идлибе джихадистов. Они регулярно совершают провокации и нападения на позиции ЛНА в окрестностях ливийской столицы. Анкара по-прежнему регулярно перебрасывает боевиков из запрещенных в России террористических организаций, таких как «Исламское государство»1, «Братья-мусульмане»1 и «Аль-Каида»1, для пополнения рядов бандформирований ПНС.

Контрабанда вооружения и наемников осуществляется Турцией вопреки эмбарго ООН и подрывает инициативы по мирному урегулированию ливийского кризиса, предложенные международным сообществом по итогам Берлинской конференции. Анкара перевозит оружие, боеприпасы и новейшую боевую технику, в том числе и БПЛА, для поддержания марионеточного триполитанского режима, чтобы при его помощи реализовывать собственный геополитический план в северной Африке.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало подробно о продолжающейся агрессии Турции в Ливии, которая имеет место в связи с молчаливой позицией Организации Объединенных Наций и международного сообщества. Накануне официальный представитель ливийской армии, генерал-майор Ахмад аль-Мисмари заявил о том, что командование ЛНА подготовило план по выходу страны из затяжного кризиса, поскольку без соответствующих реформ будет невозможно вернуть суверенитет североафриканскому государству и начать восстановление Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.