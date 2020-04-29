Глава ДНР обвинил Зеленского в уничтожении суверенной Украины

Донецк, 29 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский посягнул на национальное достояние страны и теперь не имеет права говорить о территориальной целостности, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По словам Пушилина, громкие заявления Киева направлены лишь на то, чтобы вернуть под свой контроль плодородные и богатые земли Донбасса. Глава ДНР призвал украинцев осознать масштаб трагедии.

«Им не люди нужны, им нужна наша территория. Украинская власть продолжает планомерно уничтожать бывшее некогда суверенное государство. Физическое истребление своего народа, финансовое рабство, а теперь вот и продажа земли – это далеко не все методы, на которые способен киевский режим», — заявил Пушилин.

Накануне Зеленский подписал закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства появится возможность покупать землю. Законопроект разрешает владеть землей иностранцам только в том случае, если они получили землю по наследству. Запрет на покупку земли иностранным собственникам будет действовать до 2024 года.

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что начался процесс «ликвидации» Украины. По словам украинского оппозиционера, с момента обретения независимости государство попало вод внешнее «кураторство» и утратило свою «субъектность» в мировой политике и превратилось в объект, который «используют все, как хотят».