Россия проведет масштабные учения двух армий в 2020 году

Москва, 29 апреля. Крупные учения двух армий ВС РФ пройдут на центральноазиатском направлении в текущем году. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Министр отметил, что командование Центрального военного округа продолжает улучшать систему управления войск на указанном направлении и боевую подготовку военнослужащих. Руководство уделяет особое внимание комплексному решению вопросов, в том числе планированию стратегических операций и реагированию на потенциальные кризисные ситуации.

«Количество предусмотренных на этот год мероприятий оперативной подготовки увеличилось на 13%, мобилизационной - на 9%, боевой - на 36%. Их итогом станет двустороннее командно-штабное учение на местности двух армий с созданием коалиционных группировок войск», — пояснил Шойгу.

Глава Минобороны также добавил, что в течение года Воздушно-десантные войска получат свыше 400 единиц новейшего вооружения, среди которых модернизированные боевые машины БМД-4М.

«Всего за указанный период планируется поставить Воздушно-десантным войскам более 15 тысяч комплектов средств десантирования и парашютных систем, свыше 400 единиц нового и модернизированного вооружения», — рассказал министр.

Таким образом, доля современного вооружения в ВДВ будет доведена до 72%.