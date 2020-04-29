Заслуженный юрист РФ объяснил, почему нужно предоставить МВД доступ к банковской тайне

Доступ правоохранительных органов к банковской тайне будет способствовать защите денежных накоплений россиян от недобросовестных коммерсантов. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заслуженный юрист России, член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал предложение главы МВД РФ Владимира Колокольцева Банку России заключить соглашение «об информационном взаимодействии» и расширить возможности сотрудников правоохранительного ведомства в получении сведений и документов, относящихся к банковской тайне. Про словам Соловьева, РФ в этом плане далеко не одинока — в частности, знаменитая швейцарская банковская тайна фактически рухнула под напором налоговых запросов о счетах и переводах ее клиентов.

«У нас же сотрудникам полиции в силу их профессиональной деятельности достаточно часто приходится запрашивать информацию, являющуюся частью множества разновидностей тайн — в том числе и банковской, — сказал юрист. — Здесь на сегодняшний день имеется много вопросов. Первый из них — это вопрос полномочий подразделений органов внутренний дел требовать подобного рода сведения. Второй — вопрос правомерности данных действий. Ну и наконец, третий вопрос касается объема и характера запрашиваемой информации».

По словам эксперта, банки сегодня очень часто отказывают правоохранительным органам, ссылаясь на то, что от них требуют предоставить слишком широкий массив данных. В итоге, продолжил собеседник ФАН, получается даже не двоякое, а троякое толкование законодательных норм.

«Согласно им, органы полиции могут получить доступ к банковской тайне, однако это сложный и трудоемкий процесс: в частности, требуется согласие руководителя следственного органа, которое не всегда можно оперативно получить. И на сегодняшний момент это главное препятствие для оперативно-розыскной деятельности в данной сфере», — убежден Соловьев.

В последние 10 лет Центробанк проводит очистку банковского сектора экономики от неблагонадежных участников этого рынка — однако, по словам юриста, из-за вышеназванных законодательных несовершенств часто складывалась ситуация, при которой поймать злоумышленников было невозможно.

«В первую очередь исчезали деньги клиентов, — объяснил эксперт. — Во-вторую — высший менеджмент банка, поголовно уезжающий за границу. И только после этого начинались следственные действия, оказывающиеся полностью бесполезными, поскольку спасать, по сути, уже было нечего. Именно поэтому полиция уже многие годы выступает за предоставление ей доступа к банковской тайне».

По мнению собеседника ФАН, в этом нет ничего страшного для законопослушных граждан, которые делают вклады. Даже напротив — расширение полномочий правоохранительных органов будет способствовать защите денежных накоплений граждан от недобросовестных коммерсантов, которые могут вывести их активы за рубеж.