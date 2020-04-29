В Таджикистане хотят запретить использование русифицированных отчеств и фамилий

Душанбе, 29 апреля. Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила поправки, запрещающие использовать при выдаче свидетельств о рождении русифицированные фамилии и отчества. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.

Принятые поправки коснутся закона «О государственной регистрации актов гражданского состояния». Если изменения будут утверждены окончательно, жители Таджикистана не смогут использовать при образовании фамилий и отчеств суффиксы и окончания «-ов/-ова», «-ев/-ева», а также «-ович/-евич» и «-овна/-евна». Для тех, кто получит свидетельство о рождении после вступления закона в силу, будут использоваться традиционные таджикские окончания «-зод», «-зода», «-он», «-ен», «-духт», «-пур» и «-фар».

«Исключение делается для представителей национальных меньшинств, проживающих на территории республики», — пояснил министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриен.

Также глава таджикского Минюста отметил, что изменения не коснутся тех, кто уже получил свидетельства о рождении с перечисленными русскими суффиксами — паспорта этим гражданам будут выдаваться с теми же именами.

Напомним, власти Таджикистана рекомендовали гражданам отказаться от русифицированных имен еще в 2007 году. Тогда в правительстве отмечали, что это способствует усилению патриотических чувств среди населения.