Студенты колледжей и техникумов РФ могут защищаться и сдавать экзамены дистанционно

Москва, 29 апреля. Защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) и госэкзамены в колледжах и техникумах России могут пройти в дистанционном формате. Это следует из проекта приказа Министерства просвещения РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Особенностями проведения ГИА предусмотрено проведение защит выпускных квалификационных работ, а также проведение государственных экзаменов исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в документе.

Отмечается, что защита ВКР, если ее практическую часть нельзя провести дистанционно, будет оцениваться по решению образовательного учреждения на основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям программы. По таким же критериям будет оцениваться демонстрационный экзамен, если его нельзя провести в дистанционном формате.

Особенностями проведения ГИА также предусмотрен перенос выполнения выпускной практической квалификационной работы и демонстрационного экзамена на иной период по решению властей регионов.

Серьезные изменения произошли в образовательной системе России из-за пандемии коронавируса. В частности, школьники и студенты перешли на дистанционное обучение, сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесли на 8 июня, указала Deita.ru.