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Палата представителей Ливии не имеет противоречий с Халифой Хафтаром

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Палата представителей Ливии не имеет противоречий с Халифой Хафтаром

Тобрук, 29 апреля. Предложенные командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром реформы по политическому урегулированию внутриливийского кризиса не противоречат инициативам Палаты представителей Ливии. Об этом в интервью каналу Alhurra заявил председатель Палаты представителей Агила Салех. Также он добавил, что у него нет никаких разногласий с командующим ЛНА.

Палата представителей Ливии не имеет противоречий с Халифой Хафтаром

Кроме того, представитель легитимных ливийских властей подчеркнул, что нормализация ситуации в североафриканской стране должна происходить при непосредственном участии международного сообщества. Он отметил, что ливийский народ не изолирован от остальных государств, а предложенные им ранее инициативы по политическому урегулированию затяжного кризиса основываются на социальных нормах, направленных прежде всего на улучшение жизни граждан Ливии.

Палата представителей Ливии не имеет противоречий с Халифой Хафтаром

Также Агила Салех добавил, что предложенный им путь по политическому урегулированию никак не связан с подписанными ранее Схиратскими соглашениями, давно себя исчерпавшими. Он заявил, что новый план сформирован на основе обычаев и традиций ливийского народа. Председатель Палаты представителей выразил уверенность в том, что только благодаря такому подходу можно сформировать законное правительство Ливии, которое действительно будет отстаивать интересы населения страны.

Палата представителей Ливии не имеет противоречий с Халифой Хафтаром

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей осветило последнее публичное заявление официального представителя ливийской армии, генерал-майора Ахмада аль-Мисмари о необходимости проведения всенародного референдума. Таким образом, он анонсировал грядущие реформы, предложенные командованием ЛНА для скорейшего восстановления суверенитета Ливии и возвращения страны к мирной жизни.

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