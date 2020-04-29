Палата представителей Ливии не имеет противоречий с Халифой Хафтаром

Тобрук, 29 апреля. Предложенные командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром реформы по политическому урегулированию внутриливийского кризиса не противоречат инициативам Палаты представителей Ливии. Об этом в интервью каналу Alhurra заявил председатель Палаты представителей Агила Салех. Также он добавил, что у него нет никаких разногласий с командующим ЛНА.

Кроме того, представитель легитимных ливийских властей подчеркнул, что нормализация ситуации в североафриканской стране должна происходить при непосредственном участии международного сообщества. Он отметил, что ливийский народ не изолирован от остальных государств, а предложенные им ранее инициативы по политическому урегулированию затяжного кризиса основываются на социальных нормах, направленных прежде всего на улучшение жизни граждан Ливии.

Также Агила Салех добавил, что предложенный им путь по политическому урегулированию никак не связан с подписанными ранее Схиратскими соглашениями, давно себя исчерпавшими. Он заявил, что новый план сформирован на основе обычаев и традиций ливийского народа. Председатель Палаты представителей выразил уверенность в том, что только благодаря такому подходу можно сформировать законное правительство Ливии, которое действительно будет отстаивать интересы населения страны.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей осветило последнее публичное заявление официального представителя ливийской армии, генерал-майора Ахмада аль-Мисмари о необходимости проведения всенародного референдума. Таким образом, он анонсировал грядущие реформы, предложенные командованием ЛНА для скорейшего восстановления суверенитета Ливии и возвращения страны к мирной жизни.