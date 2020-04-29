Сенатор Джабаров предложил обязать граждан России вставать на консульский учет

Москва, 29 апреля. Граждане России, проживающие за рубежом, должны в обязательном порядке вставать на консульский учет. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным дела Владимир Джабаров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Многие люди, проживающие фактически за рубежом, не встают на консульский учет. Из-за этого мы не знаем, сколько наших граждан в той или иной стране. Было бы лучше, если бы мы сделали обязательной постановку на консульский учет и подвергать штрафу, если люди этого не сделают», — сказал он на совместном заседании комитетов по международным делам и по обороне.

Глава департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД Михаил Петраков обратил внимание, что постановка на консульский учет является не ограничением свободы, а вопросом безопасности каждого гражданина.

«По моему личному мнению, как бывшего посла, я горячо поддерживаю эту идею. Из-за того, что люди пренебрегают этой возможностью, мы столкнулись с определенными сложностями при вывозе наших граждан в Россию из-за коронавируса», — сказал он.

Петраков добавил, что, по данным Росавиации и российских загранучреждений, с 18 марта 224 724 граждан РФ вернулось на родину из 73 государств.

Напомним, власти Китая сообщили о вспышке нового типа коронавируса в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Согласно последним данным, в России зарегистрирован 99399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10286 человек.