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Сирия новости 29 апреля 16.30: США направили 300 грузовиков на базы в Хасаке, SDF обвиняют в теракте в Африне турок и их союзников

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Военные США в Сирии

Сирия, 29 апреля. США переправили 300 грузовиков с оружием и боеприпасами на базы в Хасаке. Глава SDF**** Мазлум Адби обвинил в теракте в Африне турок и подконтрольных им боевиков. САА обнаружила автомобиль террористов ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы:  обнаружили автомобиль ИГ в ходе обследования районов пустыни Бадия аш-Шам на западе Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: обвинили в случившемся в Африне теракте ВС Турции и их союзников.

ВС Турции и протурецкие силы: пережили новый взрыв в окрестностях города Африн в Алеппо.

Соединенные Штаты: направили 300 грузовиков с оружием и боеприпасами на свои базы в Хасаке.

Международная коалиция: осуществила боевые вылеты в северных районах Дейр-эз-Зора.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Еще один взрыв прогремел поблизости от Африна. Согласно информации военного источника в сети Twitter (mohmad_rasheed), сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Был нанесен лишь материальный ущерб.

Между тем командующий «Демократических сил Сирии» (SDF) Мазлум Абди осудил произошедший накануне теракт в Африне, жертвами которого стало большое количество гражданских лиц. Абди возлагает вину за случившееся на ВС Турции и поддерживаемые ими антиправительственные группировки, которые захватили территорию кантона в ходе операции «Оливковая ветвь». Об этом глава SDF заявил на своей странице в Twitter (MazloumAbdi). Напомним, протурецкие формирования, в свою очередь, полагают, что теракт был организован курдской бандгруппой «Силы освобождения Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) и Национальные силы обороны****** (NDF) продолжают обследовать районы Сирийской пустыни на предмет выявления «спящих ячеек» «Исламского государства»1. По информации Twitter-канала (QalaatAlMudiq), поисковая операция велась на западе региона. В результате сирийским военнослужащим удалось обнаружить автомобиль, на котором передвигались террористы. Самих боевиков поблизости не оказалось.

Между тем в северных районах провинции были замечены ВВС международной коалиции. Об этом сообщает на своей странице в Twitter военный источник (DeirEzzor24). Предполагается, что авиация была задействована в целях обеспечения безопасности доставляемых в провинцию грузов с военной техникой.

Провинция Эс-Сувейда

Карта военных действий — Эс-Сувейда

Twitter-канал (Syrianzo) сообщает о нападении неизвестных в районе административной границы между провинциями Даръа и Эс-Сувейда. Группа вооруженных лиц застрелила одного из мирных жителей неподалеку от населенного пункта Эра. Личность погибшего удалось установить — им оказался мужчина по имени Халил аль-Шибли родом из Хасаки. Предполагается, что ответственность за убийство лежит на членах антиправительственных бандгрупп, осуществляющих подпольную деятельность в контролируемых силами САР районах. По мнению военных экспертов, организующие вылазки боевики действуют в координации с силами международной коалиции, которые базируются на юге соседнего Хомса. В настоящий момент ведется поиск налетчиков.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Соединенные Штаты продолжают укреплять свои позиции вблизи крупнейших нефтяных месторождений страны. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), вслед за переброской оборудования в район поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре, грузы с техникой прибыли на американскую базу «Касрак». Кроме того, около 300 грузовиков с оружием и боеприпасами направились в сторону базы «Телль-Байдар».

Как известно, США стремятся упрочить контроль над богатыми энергоресурсами районами страны, чтобы продолжить осуществлять незаконную добычу и вывоз нефтепродуктов. Как известно, США экспортируют нефть с сирийских месторождений месторождений на сумму свыше 30 миллионов долларов в месяц, о чем в прошлом году заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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