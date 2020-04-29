Сирия, 29 апреля. США переправили 300 грузовиков с оружием и боеприпасами на базы в Хасаке. Глава SDF**** Мазлум Адби обвинил в теракте в Африне турок и подконтрольных им боевиков. САА обнаружила автомобиль террористов ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили автомобиль ИГ в ходе обследования районов пустыни Бадия аш-Шам на западе Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: обвинили в случившемся в Африне теракте ВС Турции и их союзников.

ВС Турции и протурецкие силы: пережили новый взрыв в окрестностях города Африн в Алеппо.

Соединенные Штаты: направили 300 грузовиков с оружием и боеприпасами на свои базы в Хасаке.

Международная коалиция: осуществила боевые вылеты в северных районах Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Еще один взрыв прогремел поблизости от Африна. Согласно информации военного источника в сети Twitter (mohmad_rasheed), сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Был нанесен лишь материальный ущерб.

Между тем командующий «Демократических сил Сирии» (SDF) Мазлум Абди осудил произошедший накануне теракт в Африне, жертвами которого стало большое количество гражданских лиц. Абди возлагает вину за случившееся на ВС Турции и поддерживаемые ими антиправительственные группировки, которые захватили территорию кантона в ходе операции «Оливковая ветвь». Об этом глава SDF заявил на своей странице в Twitter (MazloumAbdi). Напомним, протурецкие формирования, в свою очередь, полагают, что теракт был организован курдской бандгруппой «Силы освобождения Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) и Национальные силы обороны****** (NDF) продолжают обследовать районы Сирийской пустыни на предмет выявления «спящих ячеек» «Исламского государства»1. По информации Twitter-канала (QalaatAlMudiq), поисковая операция велась на западе региона. В результате сирийским военнослужащим удалось обнаружить автомобиль, на котором передвигались террористы. Самих боевиков поблизости не оказалось.

Между тем в северных районах провинции были замечены ВВС международной коалиции. Об этом сообщает на своей странице в Twitter военный источник (DeirEzzor24). Предполагается, что авиация была задействована в целях обеспечения безопасности доставляемых в провинцию грузов с военной техникой.

Провинция Эс-Сувейда

Twitter-канал (Syrianzo) сообщает о нападении неизвестных в районе административной границы между провинциями Даръа и Эс-Сувейда. Группа вооруженных лиц застрелила одного из мирных жителей неподалеку от населенного пункта Эра. Личность погибшего удалось установить — им оказался мужчина по имени Халил аль-Шибли родом из Хасаки. Предполагается, что ответственность за убийство лежит на членах антиправительственных бандгрупп, осуществляющих подпольную деятельность в контролируемых силами САР районах. По мнению военных экспертов, организующие вылазки боевики действуют в координации с силами международной коалиции, которые базируются на юге соседнего Хомса. В настоящий момент ведется поиск налетчиков.

Провинция Хасака

Соединенные Штаты продолжают укреплять свои позиции вблизи крупнейших нефтяных месторождений страны. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), вслед за переброской оборудования в район поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре, грузы с техникой прибыли на американскую базу «Касрак». Кроме того, около 300 грузовиков с оружием и боеприпасами направились в сторону базы «Телль-Байдар».

Как известно, США стремятся упрочить контроль над богатыми энергоресурсами районами страны, чтобы продолжить осуществлять незаконную добычу и вывоз нефтепродуктов. Как известно, США экспортируют нефть с сирийских месторождений месторождений на сумму свыше 30 миллионов долларов в месяц, о чем в прошлом году заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

1 Организация запрещена на территории РФ.