Специалисты рассказали, как участие в детском шоу сказывается на психике ребенка

Москва, 29 апреля. Российские музыкальные продюсеры рассказали, какие психоэмоциональные травмы может получить ребенок, который участвует во всевозможных телевизионных шоу. Могут ли победа и денежное вознаграждение компенсировать юным певицам и артистам стресс рассказали продюсеры Виктор Дробыш и Иосиф Пригожин, а также детский психолог Олеся Андрианова.

Дробыш заявил, что не является сторонником подобных шоу, потому что дети одинаково тяжело переживают как победы, так и поражения в подобных мероприятиях.

«На мой взгляд, дети пока еще не умеют адекватно воспринимать поражение, особенно когда очень долго идут к цели. И в один прекрасный момент проиграют», — поделился своим мнением Дробыш.

Детский психолог Олеся Андрианова говорит, что невозможно предугадать реакцию ребенка на те или иные обстоятельства. Опыт участия в подобных конкурсах может оказать на психику начинающего исполнителя как положительное, так и отрицательное влияние, передает «Инфореактор».

«Если случилась неудача, то ребенок может запомнить ее на долгие годы и стараться больше не выходить из зоны комфорта, чтобы не получить разочарования», — пояснила психолог.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин уверен, что в большинстве случаев в психологических травмах детей виноваты их родители, которые отправляют своих отпрысков на шоу против их воли.

«Родители пытаются дать детям рыбку, а не удочку. А мы во всем пытаемся обвинить во всем Первый канал. Всегда будут проблемы у победителей и у проигравших. Родители сами подвергают своих детей испытанию и кайфуют от этого, а потом возникают трудности», — считает Пригожин.

По словам психолога Андриановой, если ребенок все же стал участником какого-либо масштабного шоу, то родители должны подготовить свое чадо к разным вариантам развития событий. Они должны уметь найти нужные слова в случае, если удача ребенку не улыбнулась.

«Ребенок должен пройти этап горевания. Для кого-то это значит выплакаться, побыть одному. Кому-то нужно полежать, поспать, отдохнуть, восстановить свои силы. Кому-то нужно выговориться. При этом слушатель должен не просто стоять и кивать головой, а применять методы активного слушания», — пояснила психолог.

После того, как ребенок отойдет от поражения, необходимо построить план дальнейших действий: на какие занятия стоит пойти, чему нужно обучиться, чтобы добиться успеха в будущем.