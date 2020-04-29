Члены Европарламента призвали прекратить сотрудничество с Береговой охраной ПНС Ливии

Брюссель, 29 апреля. Большая часть членов Европарламента выступила с призывом прекратить финансирование Береговой охраны так называемого правительства национального согласия (ПНС) Ливии в связи с участившимися прецедентами, касающимися нарушения прав человека в отношении нелегальных мигрантов и беженцев. В качестве альтернативы дипломаты предлагают выделять средства на разработку путей решения миграции. Об этом сообщает арабское издание Аlmarsad.

На дебатах, которые состоялись в Комитете по гражданским свободам с представителями Комиссии, Frontex, УВКБ ООН, Совета Европы и НПО большая часть парламентариев поддержала тезис о том, что Ливия не является безопасной страной для высадки людей, спасенных в акватории Средиземного моря, и потребовали прекратить сотрудничество с ливийской Береговой охраной.

Депутаты Европарламента признали, что страны, принимающие большую часть мигрантов и потенциальных беженцев из Ливии, — в частности, речь идет об Италии и Мальте — действительно сталкиваются с массой проблем. Парламентарии отметили необходимость пересмотра единого закона об убежище в странах ЕС с упором на «солидарность между государствами-членами и соблюдение международного законодательства».

Члены Европарламента подчеркнули, что государства Евросоюза имеют право защищать свои границы с учетом кризиса в условиях распространения пандемии, однако некоторые парламентарии раскритиковали закрытие портов и отметили, что оставить тонущих людей на произвол судьбы — это не решение проблемы.

Напомним, Италия и Евросоюз оказывают Береговой охране ПНС Ливии поддержку по «пресечению контрабанды и нелегальной миграции».

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что Международная организация по миграции (МОМ) призывала членов триполитанского правительства рассказать о судьбе пропавших без вести ливийцев, пытающихся пересечь Средиземное море и бежать из страны — согласно данным, переданным местными общинами мигрантов в МОМ, задержанные граждане Ливии были отданы контрабандистам и работорговцам.

О преступлениях боевиков и Береговой охраны ПНС Ливии неоднократно сообщалось в докладах Совбеза ООН. Там описывались бесчеловечные условия содержания мигрантов в тюрьмах, применение пыток и сексуального насилия. Впоследствии преступники из ливийской береговой охраны продавали людей на невольничьих рынках или насильно вынуждали идти на убийства и проституцию.