Ученый оценил вероятность крупного извержения вулкана Эбеко на Курилах

Вулкан Эбеко на острове Парамушир выбросил столб пепла высотой около трех километров. Российский ученый в области петрологии, минералогии и вулканологии Павел Плечов считает, что теперь специалистам нужно внимательно следить за прогнозом вулканической активности на Курилах, так как даже самые большие извержения начинаются с малозаметных проявлений. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

Вулкан Эбеко сегодня утром изверг столб пепла. Как сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения, активность Эбеко продолжается. Для местной авиации был установлен «оранжевый уровень» опасности. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Профессор МГУ и РАН, доктор геолого-минералогических наук Павел Плечов в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, что Эбеко является одним из наиболее активных вулканов Курильских островов. Для него извержение — достаточно частое явление, и полностью исключить опасность нельзя. Профессор также допустил возможность крупного извержения вулкана.

«Такой выброс пепла — достаточно небольшое событие, поэтому особой опасности от этого выброса я не вижу. Однако, конечно, надо следить за прогнозом вулканической активности и, возможно, будет более крупное извержение», — сказал Павел Плечов в комментарии ФАН.

Дело в том, что любое извержение вулкана начинается с небольших проявлений. Именно поэтому за развитием ситуации на Парамушире нужно следить очень внимательно.

«Даже самое большое извержение начинается с [небольших] событий. Поэтому, конечно, нужно смотреть за вулканическим прогнозом. На Парамушире, где находится вулкан Эбеко, и в Северо-Курильске есть пункт наблюдения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН. Думаю, что они получают гораздо больше данных, чем мы, и способны вовремя дать прогноз», — подчеркнул ученый.

Вулкан Эбеко расположен в семи километрах от Северо-Курильска. Днем ранее в городе уже выпадал пепел из-за активности вулкана.

«Конечно, Северо-Курильск находится в зоне опасности. Главное, что пеплом не надо дышать. Жители Северо-Курильска знают об этом и, думаю, принимают все меры, чтобы обезопасить дыхательные пути от попадания в них пепловых частиц», — сказал Павел Плечов.

При этом для растений «пеплопад» в умеренных количествах может быть полезным. Практически, отметил профессор Плечов, пепел — это удобрение.

«Если уровень пепла составляет первые миллиметры — это, скорее, хорошо для экологии, природы и растений. А когда уровень пепла превышает три сантиметра по мощности, тогда обычно гибнет корневая система. Такое вот разделение между пользой от пепла и его вредом», — отметил ученый.

В целом, констатировал специалист, вулканическая активность в мире остается стабильной. Участившиеся сообщения СМИ об извержениях ученый предлагает рассматривать как следствие повысившегося интереса в обществе к этим явлениям.