Британские ученые рассказали о «чудо-средстве» от коронавируса

Лондон, 29 апреля. Британские ученые заявили, что открыли «чудо-средство», которое может помочь пациентам с коронавирусом. Об этом пишет издание The Mirror.

Компания Pneumagen из Университета Сент-Эндрюса провела три отдельных лабораторных исследования, касающихся профилактики коронавирусных инфекций, в том числе и Sars-CoV-2, из-за которой возникает заболевание COVID-19. Как выяснили ученые, помочь при COVID-19 может противовирусный назальный спрей. На основе лабораторных тестов ученые сделали вывод, что средство способно предотвратить проникновение вируса в легкие, передает «Царьград».

Как рассказал ведущий исследователь Гари Тейлор, обычные противовирусные средства атакуют только часть механизма коронавируса.

«Наш препарат фактически препятствует вирусу даже проникать в клетки», — отметил он.

Ученые считают, что их средство в виде назального спрея можно будет использовать через день.

Напомним, первые случаи заражения новым типом коронавируса были выявлены в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Число заразившихся по всему миру уже превысило три миллиона, а жертвами инфекции стали более 200 тысяч человек.

Ранее сингапурские ученые рассчитали дату окончания эпидемии коронавируса в России. Сначала аналитики заявили, что о победе над вирусом в нашей стране можно будет говорить 20 июля, однако затем уточнили данные и перенесли прогнозируемое окончание эпидемии на 7 августа, пишет «Дейта».