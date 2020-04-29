Агрокомплекс Александра Удодова подвел первые итоги работы в условиях пандемии

Сельхозпредприятие по выращиванию свежих шампиньонов «Грибная радуга», создателем и бенефициаром которого является Александр Удодов, обнародовало данные об итогах работы в марте 2020 года. Несмотря на пандемию коронавируса, в компании увеличились выручка, зарплата персонала и идет подготовка к запуску новых мощностей.

COVID-19 пока не принес убытков грибникам

Девелоперу Александру Удодову потребовалось чуть более одного года, чтобы его «Грибная радуга», созданная в Курской области с нулевого цикла, стала доминирующей компанией на отечественном грибном рынке. Сельхозпредприятие было запущено в середине 2017 года, а уже с 2018 года является лидером отрасли по объемам сбора и реализации свежих шампиньонов, а также по полученной выручке.

Согласно отчету «Грибной радуги», выручка курского агростартапа в 2018 году превысила 1 млрд рублей, а в 2019 году — 2,3 млрд рублей. Свежего продукта было выращено, соответственно, 6 741 тонна и 13 700 тонн.

На днях в компании отчитались о данных работы в марте 2020 года — первом месяце, когда пандемия коронавируса начала оказывать реальное воздействие на российский рынок. В марте было произведено 1 268 тонн свежих грибов, что лишь на 0,5% меньше, чем месяцем ранее (1 275 тонн). Зато выручка выросла более чем на 5% — со 192 млн рублей до 202,5 млн рублей. Рост выручки стал возможен из-за роста стоимости грибов — средняя цена свежего продукта поднялась со 150 рублей до 159,7 рубля за 1 кг.

«Среднерыночная цена на грибы всегда колеблется в течение года», — заявили в компании.

В «Грибной радуге» заявили, что коронавирусная эпидемия практически не отразилась на деятельности компании.

«Предприятие работает на полной загрузке. Все наши сотрудники, а это более одной тысячи человек, здоровы. Будем надеяться, что так будет и дальше. Мы постарались сделать все от нас зависящее, чтобы так было. 90% офисных сотрудников работают в удаленном режиме. Однако производство грибов является непрерывным процессом, поэтому сотрудники производства и логистики работают на местах. Мы ввели усиленный контроль на предприятии. При этом наше производство стерильное, поэтому высокие меры безопасности на предприятии поддерживаются всегда. Так что сотрудники нашей компании не почувствовали особых изменений», — прокомментировал ситуацию соучредитель «Грибной радуги» Олег Логвинов.

В курской компании также отметили, что в марте выросла численность сотрудников — с 998 до 1012 человек, а средняя зарплата увеличилась с 36 390 рублей в феврале до 38 737 рублей в марте.

Озаботились глобальной нехваткой продовольствия

Экономисты делают неутешительные прогнозы о последствиях пандемии: остановка предприятий приведет к массовым банкротствам, могут быть потеряны целые отрасли, миллионы людей останутся без работы и без денег. Пострадает и все продуктовое направление — от сельхозпроизводителей и переработчиков до перевозчиков и ретейлеров. В Организации Объединенных Наций уже заявили об угрозе голода. По словам главного экономиста Всемирной продовольственной программы (агентство ООН) Арифа Хусейна, уже 135 миллионов человек столкнулись с острой нехваткой продовольствия, а во время пандемии еще 130 миллионов человек могут остаться голодными. Анализ, проведенный департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам, показывает, что COVID-19 разрушает глобальные цепочки поставок и международную торговлю. Замминистра сельского хозяйства Китая Юй Канчжэнь заявил, что пандемия «угрожает огромным шоком для международной торговли продуктами питания и спровоцирует новый продовольственный кризис». Чиновник из КНР опасается значительных колебаний цен на продукты. За последний месяц почти 100 стран закрыли национальные границы, движение людей и товаров резко прекратилось.

В России также обеспокоены вероятным продовольственным кризисом. Российские власти начали предпринимать меры по стабилизации ситуации с продуктами на внутреннем рынке. Так, для сдерживания цен на зерно и обеспечения внутренних потребностей Минсельхоз предложил резко ограничить экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. По мнению управляющего партнера компании «Финансовый и организационный консалтинг» Моисея Фурщика, коронавирус может ускорить в России процесс импортозамещения, но уже не из-за контрсанкций, как было прежде, а для компенсации возможных сбоев в поставке продуктов из-за границы. Сейчас важен опыт быстрого и успешного запуска отечественных продуктовых производств, которые практически не зависят от импорта, таких как «Грибная радуга» Александра Удодова. Курская компания бизнесмена даже в условиях пандемии намерена расширять производственный потенциал. Осенью этого года «Грибная радуга» запустит четвертую линию по производству свежего продукта, которая позволит ежегодно выращивать 30 тысяч тонн шампиньонов (в настоящее время совокупные мощности агрокомплекса рассчитаны на 17 тысяч тонн).

От бальнеологии до девелоперских проектов

Александр Удодов реализует не только агропроект «Грибная радуга». Бизнесмен в прошлом году построил в предгорьях Кавказа крупный бальнеологический санаторий «Термы». Удодову принадлежит немецкая логистическая компания VG Cargo, которая осуществляет наземную обработку грузов в хабе Франкфурт-Хан. Также бизнесмен занимается девелоперскими проектами в сегментах коммерческой и жилой недвижимости.