Суд назначил дату рассмотрения иска Пригожина к Соболь

Москва, 29 апреля. Тверской суд Москвы назначил дату досудебной подготовки по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к продюсеру «Навальный live» Любови Соболь и телеканалу «Царьград».

Глава компаний «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг» подал иск к юристу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) и «Царьграду» с требованием опровергнуть обвинения в причастности к нападению на мужа Соболь Сергея Мохова.

«Досудебная подготовка по делу назначена на 7 мая в 10.55 по Москве», — сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Поводом для обращения в суд стал сюжет «Царьграда», снятый во время избирательной кампании в Мосгордуму летом 2019 года. Журналист попытался задать вопрос Соболь, на что та заявила, что даст комментарий только после того, как «Царьград» опубликует информацию о нападении на ее мужа.

Юрист ФБК утверждает, что в 2016 году на ее мужа якобы совершили нападение. При этом каких-либо доказательств того, что на Мохова действительно напали, предоставлено не было. Тем не менее Соболь уверяет, что к нападению якобы причастен бизнесмен, и использует ложные обвинения для самопиара.

Пригожин подтвердил, что действительно подал иск к Соболь. Бизнесмен высказал свою версию «нападения» на Мохова, заподозрив Соболь. Кроме того, Пригожин сообщил, что юристы работают над возможностью расширения исковых требований.