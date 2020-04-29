Белград, 29 апреля. Министр обороны Сербии Александр Вулин жестко раскритиковал депутата, который оскорбительно высказался о российских военных в стране.

Ранее депутат парламента Сербии Зоран Живкович, выступая на первом после перерыва из-за коронавируса заседании Скупщины, оскорбительно высказался в адрес российских военнослужащих, помогающих Сербии в борьбе с пандемией коронавируса.

По мнению парламентария, Белград мог справиться с задачами по дезинфекции улиц Сербии сам. Он задался вопросом, неужели полиция, армия и коммунальные службы Сербии не способны 70% спиртом дезинфицировать улицы, что на помощь пришли русские «чтобы провести дезинфекцию хотя бы 70-градусной водкой».

Министр обороны Сербии отругал депутата, оскорбившего российских военных. Он напомнил ему, что в дезинфекции улиц не используют спирт.

«Дезинфекцию проводят натрий-гипохлоридом, а его не перегнать ни из айвы, ни из вишни, ни из сливы, ни из картошки — как водку, или из зерна. Его изготавливают из промышленной соли, электролизом», — объяснил он.

Он напомнил, что именно такой раствор убивает коронавирус на рабочих поверхностях.

«Теперь мы знаем, что депутат Живкович, кроме того, что ненавидит и нашу армию и наших русских друзей — русских братьев, еще и не знает ничего о том, что говорит», — заявил в ответном выступлении министр обороны Сербии Александр Вулин.

Ранее депутат парламента Белграда Драгиня Влк назвала российское здравоохранение одним из самых лучших в мире, а опыт российских эпидемиологов в деле укрощения COVID-19 важным для Сербии.