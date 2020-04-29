Звезда «Миллионера из трущоб» умер в возрасте 53 лет

Москва, 29 апреля. Индийский актер Ирфан Хан, известный по своей роли в популярном фильме «Миллионер из трущоб», скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщил представитель артиста.

Причиной смерти стала инфекция толстой кишки, которая вызвала осложнения. Несколько лет назад медики диагностировали у актера нейроэндокринную опухоль, в связи с чем Хан отменил участие в нескольких кинопроектах.

«Печально, что в этот день мы должны сообщить вам о его кончине. Ирфан был сильной душой, для тех, кто сражался до самого конца и всегда вдохновлял каждого, кто приближался к нему», — заявил представитель актера.

Помимо «Миллионера из трущоб» Хан известен своими ролями в фильмах «Мир Юрского периода», «Жизнь Пи», «Новый Человек-паук» и «Инферно».

Ранее сообщалось, что из жизни ушел 80-й Великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангуинетто. Глава ордена скончался на 76-м году жизни в Риме после продолжительной болезни. Накануне он был доставлен в одну из больниц итальянской столицы в тяжелом состоянии. Каким заболеванием страдал Торре, точно неизвестно, однако источники в руководстве Мальтийского ордена утверждают, что у магистра было диагностировано онкологическое заболевание, передает телеканал «360».