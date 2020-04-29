Накануне Дня пожарной охраны в МЧС России рассказали о добровольных пожарных

30 апреля МЧС России отмечает День пожарной охраны, а накануне — вклад добровольных пожарных в защиту и спасение людей от огня. На сегодняшний день в России числится больше 510 тысяч добровольных огнеборцев из 35 тысяч общественных объединений добровольной пожарной охраны. Федеральное агентство новостей рассказывает об успешном примере одного из них — подразделении Раифского монастыря в Республике Татарстан.

Раифский мужской Богородицкий монастырь расположен на территории векового леса Волжско-Камского заповедника, в отдалении от населенных пунктов и в 20 км от ближайшего пожарного подразделения.

В 1999 году в монастыре один за другим случилось несколько пожаров, но огнеборцы приехать не успели — во время первого сгорела одна из хозяйственных построек, а во второй раз монахи справились сами. После этого наместник монастыря архимандрит Всеволод решил создать свою пожарную команду, идею поддержал министр внутренних дел Татарстана Асгат Сафаров. Как раз в это время Кабмин Татарстана издал постановление о том, что на каждом предприятии республики должна быть создана своя добровольная пожарная охрана. Это ускорило оформление всех необходимых документов, помогло и МЧС России.

В 2000 году раифским добровольцам подарили первый пожарный автомобиль АЦ-40 с полным пожарно-техническим оснащением, а 8-й отряд федеральной противопожарной службы организовал обучение первых добровольцев, обеспечил формой и необходимым снаряжением.

«ДПО Раифы стала первой в России пожарной охраной при монастыре, где службу несли сами послушники, — рассказывают в МЧС России. — На момент создания такая монастырская пожарная команда была уникальной, единственной в России. В боевом расчете ДПО имелись две пожарные автоцистерны (на базе ЗИЛ-130) и четверо пожарных-послушника. Первоначально пожарная команда охраняла, главным образом, сам монастырь. Потом стала выезжать на пожары во все окрестные села и деревни — всего 31 населенный пункт Зеленодольского района с общей численностью населения около 8 тысяч человек».

Со временем в состав дружины вошли бывшие сотрудники противопожарной службы.

«Пожарные добровольцы — действительно значимая помощь для подразделений пожарно-спасательного гарнизона, — говорит начальник службы пожаротушения 8-го пожарно-спасательного отряда Искандер Мухамадиев. — Их основная задача — начать тушение огня и перекрыть время до прибытия основных сил пожарных подразделений, которые расположены на большом расстоянии от отдаленных сел и деревень. Нередки случаи, когда добровольцы справляются с небольшими возгораниями самостоятельно. Большую помощь оказывают и сами сельские жители, которые поддерживают идею пожарного добровольчества».

Раифские добровольцы не только тушат пожары, но и активно занимаются профилактической работой, рассказали в МЧС. Они регулярно обходят жилые дома сельчан, общаются с людьми, раздают памятки и листовки с перечнем правил пожарной безопасности и дают полезные советы по защите дома от огня. В самом Раифском Богородицком мужском монастыре с момента создания своей добровольной пожарной команды (за 20 лет) не произошло ни одного пожара.

МЧС России активно поддерживает и развивает добровольную пожарную охрану, проводит обучение добровольцев. По данным ведомства, в 2019 году подразделения ДПО спасли 380 человек, самостоятельно ликвидировали почти 5,7 тысяч пожаров и приняли участие в тушении более 22,6 тысяч. С их помощью потушено 244 лесных пожара. Более двух тысяч раз добровольцев привлекали к проведению аварийно-спасательных работ и свыше 5,2 тысяч раз — к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров.