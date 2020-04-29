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Коронавирус как метод информационной атаки Израиля на Сирию. Колонка Комиссара Яррика

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Эксперты:

Коронавирус как метод информационной атаки Израиля на Сирию. Колонка Комиссара Яррика

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Сирии становится темой массивных политических спекуляций и дезинформации. В то время, как правительство Башара Асада успешно справляется с эпидемией COVID-19, политические противники Дамаска пытаются нагнать жути, рассказывая о «реальных» последствиях вспышки коронавируса в САР. Особо на фоне врагов Асада выделился глава «Моссада» Йоси Коэн, который обвинил Дамаск в сокрытии масштабов заболевания.

В цифрах статистики по коронавирусу в Израиле и Сирии, а также в нападках Коэна на Дамаск разбирался руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Моссад разъясняет

Новости о распространении коронавирусной инфекции уже несколько месяцев не сходят с первых полос мировых СМИ. В основном обсуждаются масштабы пандемии, принимаемые меры и возможные последствия заболевания для всего мира. Однако в последнее время все чаще публикуются рассуждения, больше похожие на обвинения различных публичных персон, о том, кто виноват в распространении инфекции, а также в сокрытии или преуменьшении масштабов пандемии в ряде государств.

Коронавирус как метод информационной атаки Израиля на Сирию. Колонка Комиссара Яррика

Так, достаточно интересным стало заявление главы израильской разведки «Моссад» Йоси Коэна, опубликованного интернет-изданием Times of Israel, в котором он обвинил правительство Сирии в преднамеренном сокрытии масштабов заболевания COVID-19 в САР. По словам главы «Моссада», число жертв инфекции на территории Сирийской Арабской Республики «значительно превышает официальные данные». Вместе с Дамаском под раздачу попали Тегеран, Бейрут и Багдад – весь так называемый «шиитский пояс», по мнению Коэна, скрывает истинное положение дел.

«Цифры, которые сообщают иранцы, не соответствуют действительности. Известное мне число зараженных и умерших намного выше», — заявил Коэн. Однако конкретных сведений о численности зараженных старый разведчик с 30-летним стажем не предоставил.

Вопрос с подвохом

Официальный Дамаск предоставляет во Всемирную организацию здравоохранения данные о заболевших за те регионы страны, которые находятся под юрисдикцией правительства. В подконтрольных провинциях официальными властями проводится достаточно эффективная работа по профилактике и выявлению заболевания. Данные о инфицированных тщательно проверяются и незамедлительно направляются в ВОЗ.

Коронавирус как метод информационной атаки Израиля на Сирию. Колонка Комиссара Яррика

На сегодняшний день официально зарегистрировано 43 случая заболевания сирийских граждан на территориях подконтрольных Дамаску и 3 летальных исхода. При этом, уже 21 человек полностью выздоровел.

По всей видимости господин Коэн, в своем заявлении имеет в виду заболевших на всей территории сирийского государства, в его официальных границах. Однако глава «Моссада» забывает упомянуть, что не вся сирийская территория подконтрольна правительству Башара Асада.

Коронавирус как метод информационной атаки Израиля на Сирию. Колонка Комиссара Яррика

Часть провинции Идлиб находится под властью террористов и подконтрольных Турции боевиков, а три огромных провинции на восточном берегу реки Евфрат во власти подчиненной Вашингтону курдской «Администрации северных и восточных районов Сирии». Эти территории в настоящее время неподконтрольны Дамаску, туда нет доступа ни сирийским, ни российским специалистам, способным выявить, зафиксировать и принять действенные меры против COVID-19. И вот на них как раз есть все риски для массивной вспышки эпидемии.

«Курдское чудо» или преступное молчание?

На востоке Сирии живет около 8 миллионов человек и практически каждый день в адрес официального правительства Сирии приходят сообщения из провинций Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор о том, что количество заболевших «неизвестной болезнью» становится все больше. По описанным симптомам данная болезнь имеет все признаки коронавирусной инфекции.

Однако курдское руководство не пускает к себе представителей сирийского здравоохранения, для проверки сообщений о распространяемом заболевании, и заявляет, что эпидемиологическая обстановка под контролем и заболевших COVID-19 у них нет. Странно, во всем мире есть, а только у курдов коронавируса нет. Это «курдское чудо», в которое крайне трудно верится.

Коронавирус как метод информационной атаки Израиля на Сирию. Колонка Комиссара Яррика

Именно из-за действий сидящей на зарплате Вашингтона и выполняющей его волю курдской администрации ни сирийское правительство, ни международные организации не знают всех масштабов распространения коронавирусной инфекции на территории Сирийской Арабской Республики, если рассматривать ее в рамках официальных границ.

Если смотреть объективно, на сегодняшний день Дамаск может подавать данные лишь за находящиеся под его контролем провинции, что он исправно делает, в отличии от территорий, контролируемых курдами. Именно поведение курдского руководства, продиктованного американскими хозяевами, создает реальную угрозу, как населению восточных регионов Сирии, так и всему Ближневосточному региону.

Почему бы об этом не поговорить главе «Моссада»? Или политическая конъюнктура не велит?

Коронавирус как метод информационной атаки Израиля на Сирию. Колонка Комиссара Яррика

Дешевые оправдания

Воспользуемся хорошо знакомой библейской мудростью и вынем бревно из глаза Йоси Коэна.

На 29 апреля 2020 в Израиле зафиксировано 15 782 случая заражения коронавирусом. Общее число смертей от коронавирусной инфекции при этом составляет 212 человек. Но нужно признать, что Израиль, являясь одним из передовых государств в сфере здравоохранения, показывает неплохую статистику по излечению от вируса — известно о 7 929 случаях полного выздоровления.

Как видите, на фоне Сирийской Арабской Республики (43 случая, 3 летальных исхода, 21 выздоровевший) израильские цифры кажутся гигантскими. И здесь скрывается тайна заявления Йоси Коэна – главе разведслужбы необходимо было повесить всю вину за коронавирус на условных «противников Израиля», чтобы снять все вопросы о собственном эпидемиологическом положении. Но если поднять реальные цифры и вспомнить о текущей ситуации в Сирии, то «удачная информационная атака» «Моссада» превращается в дешевые оправдания.

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