Коронавирус как метод информационной атаки Израиля на Сирию. Колонка Комиссара Яррика

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Сирии становится темой массивных политических спекуляций и дезинформации. В то время, как правительство Башара Асада успешно справляется с эпидемией COVID-19, политические противники Дамаска пытаются нагнать жути, рассказывая о «реальных» последствиях вспышки коронавируса в САР. Особо на фоне врагов Асада выделился глава «Моссада» Йоси Коэн, который обвинил Дамаск в сокрытии масштабов заболевания.

В цифрах статистики по коронавирусу в Израиле и Сирии, а также в нападках Коэна на Дамаск разбирался руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Моссад разъясняет

Новости о распространении коронавирусной инфекции уже несколько месяцев не сходят с первых полос мировых СМИ. В основном обсуждаются масштабы пандемии, принимаемые меры и возможные последствия заболевания для всего мира. Однако в последнее время все чаще публикуются рассуждения, больше похожие на обвинения различных публичных персон, о том, кто виноват в распространении инфекции, а также в сокрытии или преуменьшении масштабов пандемии в ряде государств.

Так, достаточно интересным стало заявление главы израильской разведки «Моссад» Йоси Коэна, опубликованного интернет-изданием Times of Israel, в котором он обвинил правительство Сирии в преднамеренном сокрытии масштабов заболевания COVID-19 в САР. По словам главы «Моссада», число жертв инфекции на территории Сирийской Арабской Республики «значительно превышает официальные данные». Вместе с Дамаском под раздачу попали Тегеран, Бейрут и Багдад – весь так называемый «шиитский пояс», по мнению Коэна, скрывает истинное положение дел.

«Цифры, которые сообщают иранцы, не соответствуют действительности. Известное мне число зараженных и умерших намного выше», — заявил Коэн. Однако конкретных сведений о численности зараженных старый разведчик с 30-летним стажем не предоставил.

Вопрос с подвохом

Официальный Дамаск предоставляет во Всемирную организацию здравоохранения данные о заболевших за те регионы страны, которые находятся под юрисдикцией правительства. В подконтрольных провинциях официальными властями проводится достаточно эффективная работа по профилактике и выявлению заболевания. Данные о инфицированных тщательно проверяются и незамедлительно направляются в ВОЗ.

На сегодняшний день официально зарегистрировано 43 случая заболевания сирийских граждан на территориях подконтрольных Дамаску и 3 летальных исхода. При этом, уже 21 человек полностью выздоровел.

По всей видимости господин Коэн, в своем заявлении имеет в виду заболевших на всей территории сирийского государства, в его официальных границах. Однако глава «Моссада» забывает упомянуть, что не вся сирийская территория подконтрольна правительству Башара Асада.

Часть провинции Идлиб находится под властью террористов и подконтрольных Турции боевиков, а три огромных провинции на восточном берегу реки Евфрат во власти подчиненной Вашингтону курдской «Администрации северных и восточных районов Сирии». Эти территории в настоящее время неподконтрольны Дамаску, туда нет доступа ни сирийским, ни российским специалистам, способным выявить, зафиксировать и принять действенные меры против COVID-19. И вот на них как раз есть все риски для массивной вспышки эпидемии.

«Курдское чудо» или преступное молчание?

На востоке Сирии живет около 8 миллионов человек и практически каждый день в адрес официального правительства Сирии приходят сообщения из провинций Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор о том, что количество заболевших «неизвестной болезнью» становится все больше. По описанным симптомам данная болезнь имеет все признаки коронавирусной инфекции.

Однако курдское руководство не пускает к себе представителей сирийского здравоохранения, для проверки сообщений о распространяемом заболевании, и заявляет, что эпидемиологическая обстановка под контролем и заболевших COVID-19 у них нет. Странно, во всем мире есть, а только у курдов коронавируса нет. Это «курдское чудо», в которое крайне трудно верится.

Именно из-за действий сидящей на зарплате Вашингтона и выполняющей его волю курдской администрации ни сирийское правительство, ни международные организации не знают всех масштабов распространения коронавирусной инфекции на территории Сирийской Арабской Республики, если рассматривать ее в рамках официальных границ.

Если смотреть объективно, на сегодняшний день Дамаск может подавать данные лишь за находящиеся под его контролем провинции, что он исправно делает, в отличии от территорий, контролируемых курдами. Именно поведение курдского руководства, продиктованного американскими хозяевами, создает реальную угрозу, как населению восточных регионов Сирии, так и всему Ближневосточному региону.

Почему бы об этом не поговорить главе «Моссада»? Или политическая конъюнктура не велит?

Дешевые оправдания

Воспользуемся хорошо знакомой библейской мудростью и вынем бревно из глаза Йоси Коэна.

На 29 апреля 2020 в Израиле зафиксировано 15 782 случая заражения коронавирусом. Общее число смертей от коронавирусной инфекции при этом составляет 212 человек. Но нужно признать, что Израиль, являясь одним из передовых государств в сфере здравоохранения, показывает неплохую статистику по излечению от вируса — известно о 7 929 случаях полного выздоровления.

Как видите, на фоне Сирийской Арабской Республики (43 случая, 3 летальных исхода, 21 выздоровевший) израильские цифры кажутся гигантскими. И здесь скрывается тайна заявления Йоси Коэна – главе разведслужбы необходимо было повесить всю вину за коронавирус на условных «противников Израиля», чтобы снять все вопросы о собственном эпидемиологическом положении. Но если поднять реальные цифры и вспомнить о текущей ситуации в Сирии, то «удачная информационная атака» «Моссада» превращается в дешевые оправдания.