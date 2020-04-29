Песков заявил о достигнутом успехе в производстве средств индивидуальной защиты в РФ

Москва, 29 апреля. За один месяц ни одна страна не может наладить производство средств индивидуальной защиты, но в Россия уже достигнут значительный успех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Темпы производства кратно увеличены, но их пока не хватает, поэтому часть средств импортируем», — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что в России удалось затормозить эпидемию, но пик еще не пройден. Глава государства потребовал действовать на опережение и постоянно актуализировать меры по борьбе с COVID-19.

Отдельное внимание он обратил на недостаточный объем производства специальных защитных для костюмов для врачей. Кроме того, есть дефицит и по другим позициям. По его данным, производство защитных масок и костюмов увеличилось в десятки раз, но этого все равно мало.

В связи с этим Путин поручил кабмину и Минпромторгу принимать меры по ежедневному наращиванию производства и обеспечить жесткий, постоянный контроль за исполнением этих планов.