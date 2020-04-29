Песков уверен, что дату окончания пандемии назвать невозможно

Москва, 29 апреля. Дату окончания эпидемии COVID-19 назвать невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы руководствуемся пониманием четким того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно», — сказал представитель Кремля, комментируя прогноз ученых из Cингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) по сроку завершения пандемии коронавируса в России.

Исследователи изменили свой прогноз по сроку завершения пандемии коронавируса в России на начало августа 2020 года. Их методика основана на SIR-модели, с помощью которой ученые предсказывают развитие различных эпидемий в разных странах. Для анализа исследователи берут данные по зарегистрированным случаям коронавируса и ежедневно обновляют свои прогнозы.

В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной инфекции в городе Ухань. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили возбудителя — новый тип коронавируса, а в середине марта объявили о пандемии.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в среду обновил данные о числе зараженных в России. На сегодняшний день инфекция выявлена у 99 399 человек. Число летальных исходов выросло до 972, более 10 тысяч пациентов смогли победить пневмонию, вызванную новым типом коронавируса.