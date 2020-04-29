Кремль прокомментировал полномочия регионов в борьбе с коронавирусом

Москва, 29 апреля. Главы российских регионов работают в авральном режиме, разрабатывают план с учетом динамики по коронавирусу, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Работают в авральном режиме. Президент сказал, что сохраняются дополнительные полномочия за главами регионов. До 12 числа все главы регионов будут разрабатывать план с учетом текущей динамики», — сообщил Песков.

Песков отметил, что после эпидемии эти полномочия будут не нужны. Динамика такова, что количество растет именно в регионах, добавил представитель Кремля.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Роспотребнадзором к 5 мая подготовить критерии последовательных шагов выхода из ограничений по коронавирусу. Рекомендации должны включать критерии и шаги поэтапной отмены ограничений с 12 мая, сообщил президент РФ.

Путин подчеркнул, что при составлении рекомендаций необходимо опираться на текущую эпидемиологическую ситуацию и прогнозы. При этом все регионы должны иметь пространство для маневра и гибких решений, ограничительные меры нельзя принимать «под копирку» для всех, подчеркнул глава государства.

По данным на 29 апреля, число зараженных коронавирусом в РФ достигло 99 399. За последние сутки коронавирус выявили у 5841 человека в 82 регионах РФ. В оперштабе уточнили, что 44,9% зарегистрированных за минувшие сутки не имели клинических проявлений коронавирусной инфекции.