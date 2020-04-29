Кто сказал «кря». Роман Носиков о фильме «Одесса» на 2 мая и памятниках Краснову

Чего не отнять у российской медиатусовки, так это умения устроить сюрприз. Только что все было уныло и обычно, но выходит ее представитель, поднатуживается — и все вокруг наполняется новым запахом.

Родное телевидение решило сделать нам подарок ко 2 мая и показать фильм «Одесса». Нет, не про то, что произошло в этот день в 2014 году. Речь о лирической комедии, как сказано на сайте «России-1». А на другом сайте фабула этого кино описывается так: Одесса, лето-1970, город забит курортниками. В гости к тестю с тещей прилетают зять и сын из Москвы. В день их прилета в Одессе объявляют холерный карантин — мир героев меняет серьезная опасность и т. д.

То есть в годовщину массового сожжения людей в одесском Доме профсоюзов нам предложили кино про перекрестное опыление советских интеллигентов, с привычным разоблачением СССР. Да, я не смотрел, но осуждаю.

Я, кстати, не против критики советского строя, разоблачений и вообще свободы творчества и слова. Я против неуместности. Если нет чувства такта, к нему надо приучать. Или принуждать.

Этот фильм мог быть уместен и, вероятно, даже интересен в любой другой день, но не 2 мая. Не понимает этого только человек тупой как пробка либо тот, кто презирает свой народ. А такие таланты следует держать подальше от медиа — им хорошо бы работать наедине с природой, в удалении от людей. Где-то поближе к Северному Полярному кругу.

К счастью, люди вовремя подсказали начальству «России-1», и сетку поменяли. Теперь в телепрограмме на вечер 2 мая стоит «Москва слезам не верит» (интересно, чьим). Премьера же «Одессы» перенесена на первомайский вечер.

Хорошо, что начальство «схватилось за голову», как написал раскопавший историю журналист «КП» Дмитрий Стешин. Хорошо, когда голова вообще есть. Но остался вопрос: а безголовая задница, которая все это устроила, — она найдена? Понесла ли задница ответственность?

Но на этом сюрпризы не кончились. Второй прилетел из главного калибра нашей пропагандистской махины — от телеведущего Дмитрия Киселева.

Дмитрий Константинович выступил за пропорциональность и соразмерность в области монументального искусства. Ему кажется, что памятников Ленину в стране слишком много (тут я его мнение разделяю: вряд ли сам Владимир Ильич одобрил бы такое навязывание себя ландшафтам). Однако Киселев предложил уравновесить изобилие Ленина памятниками Деникину, Врангелю и Краснову.

Но если ни Деникин, ни Врангель в сотрудничестве с нацизмом не замарались, то Краснов не просто сотрудничал с Третьим рейхом, а был непосредственным исполнителем истребительной политики на оккупированных территориях СССР и РСФСР. Проще говоря являлся непосредственным исполнителем нацистского геноцида в отношении нашего народа.

Тут уж пожар бросились тушить бензином. С резкой критикой Киселева немедленно выступил известный левый пропагандист Константин Семин. И зачем-то приравнял государственный строй РФ к строю на территории бывшей Украины. Не хочу никого обидеть, но Украина в ее нынешнем географическом виде, да еще с традицией принудительной украинизации — это наследник именно ленинского проекта.

Так вот, Константин Викторович заявил, что государственные системы России и Украины идентичны: там и там правят, мол, последователи коллаборационистов, фашисты и предатели. А в качестве доказательства привел, среди прочего, все того же Киселева.

«Если что-то крякает, как утка, — это и есть утка», — ярко выразился Семин.

Подразумевая, разумеется, что если Дмитрий Киселев призывает ставить памятники предателям, то и сам Дмитрий — фашист.

Очевидно, лучших доказательств существования в России «непосредственной террористической диктатуры наиболее реакционных, наиболее империалистических и шовинистических кругов финансового капитала» у Семина не нашлось.

Не слишком ли много чести уважаемому Дмитрию Константиновичу? И не кроется ли за беспощадной семинской критикой в адрес Киселева желание выгородить Украину? А заодно — все совершенное ею за последние годы: акты террора в отношении населения Новороссии, сожжение людей в Одессе, расстрел в Мариуполе, расстрел голосовавших на референдуме, уничтожение городов, обстрел Луганска — вплоть до пропаганды геноцида?

Неужели телеведущий Дмитрий Киселев одним своим выступлением сравнялся со всеми этими деяниями? Не перебор ли — называть Георгиевскую ленточку фашистской? Видите, как «фашисты провоцируют антифашистов» своей ленточкой? Ведь так, г-н Семин?

Ну, вот, охранитель защищает Киселева, скажет бдительный читатель. Нет, не защищаю. Но проблема Киселева — не в его предполагаемом фашизме. Все проще и печальнее. Вот в чем дело:

Нет, не в том, что Дмитрий Константинович — украинец. Попробуем еще раз:

Не дошло? Ну, вот еще:

Проблема в том, что Дмитрий Константинович, похоже, сам не знает, кто он такой и какие у него убеждения: русские или украинские, сжигать ли он сердца геев хочет или разрешить им гражданское партнерство… В его уме образовалась такая приятная гибкость, что он может быть кем угодно — только собой, кажется, не очень.

Это невероятно удобное состояние ума и души для просачивания в любые социальные фильтры. Убеждения и твердые знания такому состоянию только вредят.

В сущности, это очень советская история. Ведь фильтр, который успешно прошел Дмитрий Константинович, — очень старый фильтр. Он давно там стоит, беспощадно отбраковывая тех, кто имеет убеждения, и пропуская умелых певцов с придворными дьячками, ваксителей сапогов, сжигателей сердец и прыгунов из хохлов.

Этот фильтр превращает отечественную медиатусовку, и особенно телевидение, в заповедник старой доброй советской антисоветчины, питающейся кумушкиными сплетнями, поскольку никаких добротных, тяжких знаний эти легкие умом и духом личности просто не держат.

И конечно, они становятся идеальными героями для пропаганды настоящих «борцов с фашизмом». Эти последние обладают безупречными профессиональными родословными от лучших кузниц кадров — созданных изначально именно из власовцев, которых Константин Семин так не любит. Пожалуй, больше он не любит только НТС.

Кстати на «Радио Свобода» старались не пускать бывших членов НТС. Но не потому что там презирали их как коллаборационистов, а потому что подозревали в работе на советскую разведку.

Я не так прозорлив и не так уверен в себе, как Константин Викторович. Я не могу, показывая не него пальцем, заявлять, что это утка, раз он крякает как утка и летает как утка. Я просто говорю, что похоже. Очень, до боли похоже на того, кто сказал «кря».

Что касается фильтров, то совершенных не бывает. Советский фильтр пропустил же как-то в элиту генерала Власова, писавшего восторженные письма про Сталина под копирку жене и любовнице.

Но любой инженер скажет вам, что своевременная замена фильтров — залог здоровья механизма. И государственного тоже.