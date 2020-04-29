Мишустин поручил разработать план по восстановлению занятости в России

Москва, 29 апреля. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился до 25 мая разработать общенациональный план мер по восстановлению занятости населения. Об этом он говорил на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по противодействию коронавирусу.

По словам председателя правительства, реализация этого проекта должна обеспечить в России возобновление деловой жизни, а также оживление рынка труда и экономический рост.

Разработкой законодательной базы займутся Минэкономразвития, Министерство финансов, Министерство труда и социальной защиты совместно с федеральными органами исполнительной власти.

«Прошу до 25 мая разработать и представить в правительство общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики», — подчеркнул он.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по поведению россиян в период майских праздников на фоне распространения коронавируса. В ведомстве рекомендовали отказаться от прогулок и пикников на природе.

Специалисты Роспотребнадзора призвали продолжать соблюдать режим самоизоляции и максимально ограничить контакты. В майские праздники в ведомстве рекомендовали отказаться от посещения родственников и друзей, а также не принимать гостей. Кроме того, следует воздержаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе.

В ведомстве отметили, что праздники лучше провести с теми, с кем уже приходилось контактировать, то есть дома. Особенно важно соблюдать режим самоизоляции гражданам старше 60 лет и лицам с хроническими заболеваниями.