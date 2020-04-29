Роспотребнадзор подготовил рекомендации на майские праздники

Москва, 29 апреля. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по поведению россиян в период майских праздников на фоне распространения коронавируса. В ведомстве рекомендовали отказаться от прогулок и пикников на природе.

Специалисты Роспотребнадзора призвали продолжать соблюдать режим самоизоляции и максимально ограничить контакты. В майские праздники в ведомстве рекомендовали отказаться от посещения родственников и друзей, а также не принимать гостей. Кроме того, следует воздержаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе.

В ведомстве отметили, что праздники лучше провести с теми, с кем уже приходилось контактировать, то есть дома. Особенно важно соблюдать режим самоизоляции гражданам старше 60 лет и лицам с хроническими заболеваниями.

При поездке за город Роспотребнадзор советует пользоваться личным транспортом или такси, а в общественном транспорте лучше использовать маску. Кроме того, в ведомстве напомнили о начале сезона клещей. Для защиты от клещей следует носить закрытую одежду и высокую обувь.

Накануне президент РФ Владимир Путин попросил россиян в майские праздники воздержаться от походов в гости и необязательных поездок. Глава государства отметил, что начало мая будет решающим в борьбе с коронавирусом.